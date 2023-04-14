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Ким Чен Ын заявил о готовности к ядерной контратаке

Ким Чен Ын заявил о готовности к ядерной контратаке - РИА Новости, 14.04.2023

Ким Чен Ын заявил о готовности к ядерной контратаке

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая твердотопливная МБР "Хвасон-18" повысит готовность страны к ядерной контратаке, перестроит силы стратегического... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T04:40

2023-04-14T04:40

2023-04-14T06:11

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СЕУЛ, 14 апр – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая твердотопливная МБР "Хвасон-18" повысит готовность страны к ядерной контратаке, перестроит силы стратегического сдерживания Северной Кореи, и пообещал, что обостряющие ситуацию на Корейском полуострове враги республики испытают кризис безопасности, "впадут в отчаяние" и будут "дрожать от страха", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ранее сообщалось, что КНДР в четверг испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". "Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын лично руководил на месте первым испытательным запуском… Испытательный запуск имел целью оценить эффективность в военной сфере новой системы стратегического вооружения, проверить надежности разных функциональных систем управления, мощность и функции отделения ступеней сверхмощного твердотопливного многоступенчатого реактивного двигателя", - говорится в сообщении ЦТАК. На пуске присутствовала также дочь Ким Чен Ына, известная как Ким Чжу Э, его жена Ли Соль Чжу и сестра Ким Ё Чжон. Отмечается, что при запуске была учтена безопасность окружающих стран, вторая и третья ступни ракеты отделились при полете под большим углом при помощи метода "отложенного отделения". Первая ступень была отделена при стандартных условиях полета. КНДР сообщила конкретное место падения ступеней, заявив, что безопасности соседних стран ничего не угрожало. Ким Чен Ын отметил быструю разработку более передовой и мощной системы вооружения в ответ на ухудшающуюся с каждым днем ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и будущие военные угрозы. "Ким Чен Ын заявил, что твердотопливная МБР нового типа "Хвасон-18" значительно перестроит состав стратегических сил сдерживания КНДР, стремительно повысит эффективность готовности к ядерной контратаке и коренным образом преобразует практичность наступательной военной стратегии, и высоко оценил это", - говорится в сообщении ЦТАК. По словам Ким Чен Ына, "на ядерное оружие надо отвечать ядерным оружием", на прямое столкновение – столкновением. Лидер КНДР также выдвинул стратегические задачи для дальнейшего укрепления ядерных стратегических сил страны. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что партия и правительство КНДР будут делать так, чтобы враги, которые закоренелой агрессивной политикой и угрожающими военными махинациями обостряют обстановку на Корейском полуострове… испытали более явный кризис безопасности", - пишет ЦТАК. Ким Чен Ын пообещал, что пока враги не откажутся от своего "глупого мышления и бесчинств", им будут наносить "смертельный наступательный удар", заставят их "дрожать от страха и крайней тревоги", и повергнут их в отчаяние и заставят раскаяться за их "неверный выбор". Новые твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Пхеньяна впервые появились на параде КНДР по случаю 75-летия основания Корейской народной армии (КНА) 8 февраля. На параде новые ракеты были в контейнерах на 9-осных мобильных пусковых установках, покрашенных в защитный окрас с номерными обозначениями, такими как "571", "573", "574". Эти установки на две оси короче 11-осных установок для северокорейских МБР "Хвасон-17". Поэтому предполагается, что новые ракеты короче, длиной 22–24 метра. Как отмечали эксперты РИА Новости, представленная на параде в 2020 году тяжелая жидкостная МБР "Хвасон-17" хорошо подходит для первого удара в кризисной ситуации, а новые легкие твердотопливные ракеты имеют "достаточно приличные шансы пережить первый удар".

https://ria.ru/20230411/kndr-1864387018.html

https://ria.ru/20230412/tramp-1864647119.html

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