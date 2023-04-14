https://ria.ru/20230414/makron-1865472661.html

Ответ нейросети на вопрос Макрона о будущем ЕС ошарашил пользователей Сети

Ответ нейросети на вопрос Макрона о будущем ЕС ошарашил пользователей Сети - РИА Новости, 14.04.2023

Ответ нейросети на вопрос Макрона о будущем ЕС ошарашил пользователей Сети

Диалог президента Франции Эммануэля Макрона с искусственным интеллектом ChatGPT о будущем европейских передовых технологий привел пользователей Twitter в... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T21:56

2023-04-14T21:56

2023-04-14T22:42

в мире

франция

эммануэль макрон

евросоюз

европа

технологии

илон маск

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Диалог президента Франции Эммануэля Макрона с искусственным интеллектом ChatGPT о будущем европейских передовых технологий привел пользователей Twitter в замешательство.Глава республики разместил на своей странице скриншот разговора. Он попросил ИИ описать одним словом Европу в сфере прорывных технологий. На это нейросеть ответила: "Конкурентоспособна". После этого обрадовавшийся политик призвал европейцев инвестировать в IT-сектор."А, так вот кто пишет ваши речи", — сыронизирова журналист Stephane Larue."Этот искусственный интеллект создали американцы, вы ведь в курсе, да?" — добавил Mehdy."Использовать нейросеть в качестве аргумента — это, конечно, сильно", — отметили пользователи.Другие подписчики опубликовали скриншоты собственных переписок с ChatGPT. В их вариантах ИИ посчитал ситуацию с развитием компьютерных технологий в ЕС чрезвычайной, а итоги президентства Макрона назвал противоречивыми.ChatGPT был запущен в конце ноября 2022 года и быстро набрал популярность, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что нейросеть может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.

https://ria.ru/20230412/makron-1864824329.html

https://ria.ru/20230407/makron-1863787714.html

франция

европа

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, франция, эммануэль макрон, евросоюз, европа, технологии, илон маск