https://ria.ru/20230414/makron-1865472661.html
Ответ нейросети на вопрос Макрона о будущем ЕС ошарашил пользователей Сети
Ответ нейросети на вопрос Макрона о будущем ЕС ошарашил пользователей Сети - РИА Новости, 14.04.2023
Ответ нейросети на вопрос Макрона о будущем ЕС ошарашил пользователей Сети
Диалог президента Франции Эммануэля Макрона с искусственным интеллектом ChatGPT о будущем европейских передовых технологий привел пользователей Twitter в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T21:56
2023-04-14T21:56
2023-04-14T22:42
в мире
франция
эммануэль макрон
евросоюз
европа
технологии
илон маск
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Диалог президента Франции Эммануэля Макрона с искусственным интеллектом ChatGPT о будущем европейских передовых технологий привел пользователей Twitter в замешательство.Глава республики разместил на своей странице скриншот разговора. Он попросил ИИ описать одним словом Европу в сфере прорывных технологий. На это нейросеть ответила: "Конкурентоспособна". После этого обрадовавшийся политик призвал европейцев инвестировать в IT-сектор."А, так вот кто пишет ваши речи", — сыронизирова журналист Stephane Larue."Этот искусственный интеллект создали американцы, вы ведь в курсе, да?" — добавил Mehdy."Использовать нейросеть в качестве аргумента — это, конечно, сильно", — отметили пользователи.Другие подписчики опубликовали скриншоты собственных переписок с ChatGPT. В их вариантах ИИ посчитал ситуацию с развитием компьютерных технологий в ЕС чрезвычайной, а итоги президентства Макрона назвал противоречивыми.ChatGPT был запущен в конце ноября 2022 года и быстро набрал популярность, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что нейросеть может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.
https://ria.ru/20230412/makron-1864824329.html
https://ria.ru/20230407/makron-1863787714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, евросоюз, европа, технологии, илон маск
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Европа, Технологии, Илон Маск
Ответ нейросети на вопрос Макрона о будущем ЕС ошарашил пользователей Сети
Диалог Макрона с ChatGPT о европейских технологиях рассмешил пользователей Twitter
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Диалог президента Франции Эммануэля Макрона с искусственным интеллектом ChatGPT о будущем европейских передовых технологий привел пользователей Twitter
в замешательство.
Глава республики разместил на своей странице скриншот разговора. Он попросил ИИ описать одним словом Европу
в сфере прорывных технологий. На это нейросеть ответила: "Конкурентоспособна". После этого обрадовавшийся политик призвал европейцев инвестировать в IT-сектор.
"Это предательство". Слова Макрона о будущем Европы потрясли США, пишут СМИ
"А, так вот кто пишет ваши речи", — сыронизирова журналист Stephane Larue.
"Этот искусственный интеллект создали американцы, вы ведь в курсе, да?" — добавил Mehdy.
«
"Свет мой, зеркальце, скажи! Я ль на свете всех милее? А Макрон и повелся", — посмеялся Gregory Pamart.
"Использовать нейросеть в качестве аргумента — это, конечно, сильно", — отметили пользователи.
Другие подписчики опубликовали скриншоты собственных переписок с ChatGPT. В их вариантах ИИ посчитал ситуацию с развитием компьютерных технологий в ЕС чрезвычайной, а итоги президентства Макрона назвал противоречивыми.
ChatGPT был запущен в конце ноября 2022 года и быстро набрал популярность, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что нейросеть может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google
. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск
.
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