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Ответ нейросети на вопрос Макрона о будущем ЕС ошарашил пользователей Сети - РИА Новости, 14.04.2023
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21:56 14.04.2023 (обновлено: 22:42 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/makron-1865472661.html
Ответ нейросети на вопрос Макрона о будущем ЕС ошарашил пользователей Сети
Ответ нейросети на вопрос Макрона о будущем ЕС ошарашил пользователей Сети - РИА Новости, 14.04.2023
Ответ нейросети на вопрос Макрона о будущем ЕС ошарашил пользователей Сети
Диалог президента Франции Эммануэля Макрона с искусственным интеллектом ChatGPT о будущем европейских передовых технологий привел пользователей Twitter в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T21:56
2023-04-14T22:42
в мире
франция
эммануэль макрон
евросоюз
европа
технологии
илон маск
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Диалог президента Франции Эммануэля Макрона с искусственным интеллектом ChatGPT о будущем европейских передовых технологий привел пользователей Twitter в замешательство.Глава республики разместил на своей странице скриншот разговора. Он попросил ИИ описать одним словом Европу в сфере прорывных технологий. На это нейросеть ответила: "Конкурентоспособна". После этого обрадовавшийся политик призвал европейцев инвестировать в IT-сектор."А, так вот кто пишет ваши речи", — сыронизирова журналист Stephane Larue."Этот искусственный интеллект создали американцы, вы ведь в курсе, да?" — добавил Mehdy."Использовать нейросеть в качестве аргумента — это, конечно, сильно", — отметили пользователи.Другие подписчики опубликовали скриншоты собственных переписок с ChatGPT. В их вариантах ИИ посчитал ситуацию с развитием компьютерных технологий в ЕС чрезвычайной, а итоги президентства Макрона назвал противоречивыми.ChatGPT был запущен в конце ноября 2022 года и быстро набрал популярность, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что нейросеть может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.
https://ria.ru/20230412/makron-1864824329.html
https://ria.ru/20230407/makron-1863787714.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, евросоюз, европа, технологии, илон маск
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Европа, Технологии, Илон Маск
Ответ нейросети на вопрос Макрона о будущем ЕС ошарашил пользователей Сети

Диалог Макрона с ChatGPT о европейских технологиях рассмешил пользователей Twitter

© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Диалог президента Франции Эммануэля Макрона с искусственным интеллектом ChatGPT о будущем европейских передовых технологий привел пользователей Twitter в замешательство.
Глава республики разместил на своей странице скриншот разговора. Он попросил ИИ описать одним словом Европу в сфере прорывных технологий. На это нейросеть ответила: "Конкурентоспособна". После этого обрадовавшийся политик призвал европейцев инвестировать в IT-сектор.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
"Это предательство". Слова Макрона о будущем Европы потрясли США, пишут СМИ
12 апреля, 16:18
"А, так вот кто пишет ваши речи", — сыронизирова журналист Stephane Larue.
"Этот искусственный интеллект создали американцы, вы ведь в курсе, да?" — добавил Mehdy.
«
"Свет мой, зеркальце, скажи! Я ль на свете всех милее? А Макрон и повелся", — посмеялся Gregory Pamart.
"Использовать нейросеть в качестве аргумента — это, конечно, сильно", — отметили пользователи.
Другие подписчики опубликовали скриншоты собственных переписок с ChatGPT. В их вариантах ИИ посчитал ситуацию с развитием компьютерных технологий в ЕС чрезвычайной, а итоги президентства Макрона назвал противоречивыми.
ChatGPT был запущен в конце ноября 2022 года и быстро набрал популярность, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что нейросеть может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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7 апреля, 15:33
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЕвросоюзЕвропаТехнологииИлон Маск
 
 
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