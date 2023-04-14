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В Оренбургской области спасли двух детей, проглотивших магниты
В Оренбургской области спасли двух детей, проглотивших магниты - РИА Новости, 14.04.2023
В Оренбургской области спасли двух детей, проглотивших магниты
Ребенка, проглотившего 30 магнитов, спасли врачи Центра детской хирургии в Оренбургской области, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:32
2023-04-14T17:32
2023-04-14T17:56
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ребенка, проглотившего 30 магнитов, спасли врачи Центра детской хирургии в Оренбургской области, сообщил региональный Минздрав. "В начале этой недели в Центр детской хирургии был доставлен... ребёнок, проглотивший около 30 маленьких магнитов. Это категория пациентов, которым требуется хирургическая помощь незамедлительно. Иначе в организме начинаются необратимые процессы", - говорится в телеграм-канале Минздрава. Ранее в медицинское учреждение доставили ещё одного ребенка. Он проглотил 10 магнитов и две батарейки. Пострадавшим сделан срочный рентген, после чего им провели экстренную операцию. Врачам удалось извлечь все инородные предметы. После операции оба пациента будут находиться в реанимации еще несколько дней. Проблема проглатывания магнитов сейчас стоит более остро, чем десятилетия назад, поскольку доступные современные магниты в 10-20 раз мощнее, чем были раньше. Шарики из таких магнитов используют в качестве скрепляющих элементов в конструкторах и в головоломках, которые предназначены для взрослых. В пищеварительном тракте магнитные шарики могут притягиваться друг к другу, что приводит к повреждениям тканей. Чаще проблемы связаны с желудочно-кишечным трактом. Например, они могут притягиваться, находясь в соседних петлях кишечника, что может привести к перфорации его стенки.
https://ria.ru/20230407/operatsiya-1863646207.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, оренбургская область, россия, дети
Хорошие новости, Общество, Оренбургская область, Россия, Дети
В Оренбургской области спасли двух детей, проглотивших магниты
Врачи в Оренбургской области спасли двух детей, проглотивших магниты и батарейки
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Ребенка, проглотившего 30 магнитов, спасли врачи Центра детской хирургии в Оренбургской области, сообщил
региональный Минздрав.
"В начале этой недели в Центр детской хирургии был доставлен... ребёнок, проглотивший около 30 маленьких магнитов. Это категория пациентов, которым требуется хирургическая помощь незамедлительно. Иначе в организме начинаются необратимые процессы", - говорится в телеграм-канале Минздрава.
Ранее в медицинское учреждение доставили ещё одного ребенка. Он проглотил 10 магнитов и две батарейки.
Пострадавшим сделан срочный рентген, после чего им провели экстренную операцию. Врачам удалось извлечь все инородные предметы. После операции оба пациента будут находиться в реанимации еще несколько дней.
Проблема проглатывания магнитов сейчас стоит более остро, чем десятилетия назад, поскольку доступные современные магниты в 10-20 раз мощнее, чем были раньше. Шарики из таких магнитов используют в качестве скрепляющих элементов в конструкторах и в головоломках, которые предназначены для взрослых. В пищеварительном тракте магнитные шарики могут притягиваться друг к другу, что приводит к повреждениям тканей. Чаще проблемы связаны с желудочно-кишечным трактом. Например, они могут притягиваться, находясь в соседних петлях кишечника, что может привести к перфорации его стенки.
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