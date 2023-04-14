https://ria.ru/20230414/magnity-1865409846.html

В Оренбургской области спасли двух детей, проглотивших магниты

В Оренбургской области спасли двух детей, проглотивших магниты - РИА Новости, 14.04.2023

В Оренбургской области спасли двух детей, проглотивших магниты

Ребенка, проглотившего 30 магнитов, спасли врачи Центра детской хирургии в Оренбургской области, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:32

2023-04-14T17:32

2023-04-14T17:56

хорошие новости

общество

оренбургская область

россия

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149591/87/1495918740_272:0:5221:2784_1920x0_80_0_0_8f09b5da2d45f970db1dfbce66e08481.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ребенка, проглотившего 30 магнитов, спасли врачи Центра детской хирургии в Оренбургской области, сообщил региональный Минздрав. "В начале этой недели в Центр детской хирургии был доставлен... ребёнок, проглотивший около 30 маленьких магнитов. Это категория пациентов, которым требуется хирургическая помощь незамедлительно. Иначе в организме начинаются необратимые процессы", - говорится в телеграм-канале Минздрава. Ранее в медицинское учреждение доставили ещё одного ребенка. Он проглотил 10 магнитов и две батарейки. Пострадавшим сделан срочный рентген, после чего им провели экстренную операцию. Врачам удалось извлечь все инородные предметы. После операции оба пациента будут находиться в реанимации еще несколько дней. Проблема проглатывания магнитов сейчас стоит более остро, чем десятилетия назад, поскольку доступные современные магниты в 10-20 раз мощнее, чем были раньше. Шарики из таких магнитов используют в качестве скрепляющих элементов в конструкторах и в головоломках, которые предназначены для взрослых. В пищеварительном тракте магнитные шарики могут притягиваться друг к другу, что приводит к повреждениям тканей. Чаще проблемы связаны с желудочно-кишечным трактом. Например, они могут притягиваться, находясь в соседних петлях кишечника, что может привести к перфорации его стенки.

https://ria.ru/20230407/operatsiya-1863646207.html

оренбургская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, оренбургская область, россия, дети