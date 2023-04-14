https://ria.ru/20230414/maduro-1865201285.html

Мадуро послал к черту представителя Госдепа США

Мадуро послал к черту представителя Госдепа США - РИА Новости, 14.04.2023

Мадуро послал к черту представителя Госдепа США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил представителю Госдепа США отправиться к черту в ответ на опубликованные в СМИ угрозы американского правительства... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T01:56

2023-04-14T01:56

2023-04-14T10:41

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николас мадуро

хуан гуаидо

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МЕХИКО, 14 апр — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил представителю Госдепа США отправиться к черту в ответ на опубликованные в СМИ угрозы американского правительства усилить санкции против его страны. Об этом глава государства заявил в эфире Venezolana de Televisión.Ранее издание Europa Press со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщило, что Штаты оставляют за собой право ужесточить ограничительные меры, если процесс диалога с оппозицией не продвинется вперед, а репрессии усилятся. Материал появился после заявления Хуана Гуаидо о его возможном аресте. "Представитель гринго выступил с угрозами Венесуэле: если Венесуэла не продвинется в политическом диалоге с бандитским, коррумпированным и торгующим родиной сектором Унитарной платформы, они примут ответные меры и наложат санкции против нашей страны. Предлагаю этому представителю гринго пойти к черту, потому что Венесуэлу уважают", — подчеркнул Мадуро. По его словам, боливарианское правительство не приемлет угроз со стороны Вашингтона. Мадуро указал, что Венесуэла собственными усилиями преодолела санкционные барьеры. Оппозиция в конце 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуаидо, а сам он покинул пост спикера оппозиционного парламента. Лидеры движений, несогласных с Мадуро, заявляли, что роспуск временного правительства назрел, поскольку структура ослабла и перестала функционировать. В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Несколько стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой Штатов. Россия, Китай, Турция и многие другие другие государства поддержали легитимного президента.

https://ria.ru/20230328/maduro-1861105387.html

https://ria.ru/20230311/putin-1857259721.html

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в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, хуан гуаидо