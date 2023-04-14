https://ria.ru/20230414/maag-1865266833.html
Преемник Zara в России презентовал новую коллекцию
Преемник Zara в России презентовал новую коллекцию - РИА Новости, 14.04.2023
Преемник Zara в России презентовал новую коллекцию
Бренд Maag, пришедший на место Zara в России, провел онлайн-презентацию своей новой коллекции, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:44
2023-04-14T11:44
2023-04-14T11:44
россия
zara
inditex
общество
мода
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бренд Maag, пришедший на место Zara в России, провел онлайн-презентацию своей новой коллекции, убедился корреспондент РИА Новости. В начале апреля статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил о том, что власти одобрили сделку по продаже российского бизнеса Inditex, включая магазины Zara, компании Fashion and More Management DMCC с офисом в одной из дружественных стран. Магазины, принадлежавшие испанской группе, откроются в стране под новыми названиями: Maag, Dub, Ecru, Vilet до конца весны. Так, на официальном сайте Maag стал доступен ролик, где виртуальные модели демонстрируют мужскую и женскую одежду. Но сами магазины бренда пока не открылись - так, на магазине на Кузнецком мосту по-прежнему находится баннер "Maag. Скоро открытие", а на "Яндекс Картах" все точки отмечены, как закрытые. При этом согласно информации на сайте Dub (бывший Pull&Bear в России), магазины этой марки должны возобновить свою работу в стране через несколько недель. В России группа Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в РФ, посчитав невозможным обеспечить непрерывность осуществления операций.
https://ria.ru/20230406/poteri-1863362559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, zara, inditex, общество, мода
Россия, Zara, Inditex, Общество, мода
Преемник Zara в России презентовал новую коллекцию
Бренд Maag, пришедший на место Zara в России, провел онлайн-презентацию новой коллекции