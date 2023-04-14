https://ria.ru/20230414/maag-1865266833.html

Преемник Zara в России презентовал новую коллекцию

Преемник Zara в России презентовал новую коллекцию - РИА Новости, 14.04.2023

Преемник Zara в России презентовал новую коллекцию

Бренд Maag, пришедший на место Zara в России, провел онлайн-презентацию своей новой коллекции, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:44

2023-04-14T11:44

2023-04-14T11:44

россия

zara

inditex

общество

мода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864607463_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cba6f57caf1db3536770311c0ea6576d.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бренд Maag, пришедший на место Zara в России, провел онлайн-презентацию своей новой коллекции, убедился корреспондент РИА Новости. В начале апреля статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил о том, что власти одобрили сделку по продаже российского бизнеса Inditex, включая магазины Zara, компании Fashion and More Management DMCC с офисом в одной из дружественных стран. Магазины, принадлежавшие испанской группе, откроются в стране под новыми названиями: Maag, Dub, Ecru, Vilet до конца весны. Так, на официальном сайте Maag стал доступен ролик, где виртуальные модели демонстрируют мужскую и женскую одежду. Но сами магазины бренда пока не открылись - так, на магазине на Кузнецком мосту по-прежнему находится баннер "Maag. Скоро открытие", а на "Яндекс Картах" все точки отмечены, как закрытые. При этом согласно информации на сайте Dub (бывший Pull&Bear в России), магазины этой марки должны возобновить свою работу в стране через несколько недель. В России группа Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в РФ, посчитав невозможным обеспечить непрерывность осуществления операций.

https://ria.ru/20230406/poteri-1863362559.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, zara, inditex, общество, мода