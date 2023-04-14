Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли ЛНР - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 14.04.2023 (обновлено: 08:41 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/lnr-1865214378.html
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли ЛНР
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли ЛНР - РИА Новости, 14.04.2023
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли Луганскую Народную Республику из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T07:21
2023-04-14T08:41
специальная военная операция на украине
происшествия
сватово
рубежное
луганская народная республика
сцкк
bae systems
lockheed martin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865116222_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6d894c733b5d854c86e5f6426edc937d.jpg
ЛУГАНСК, 14 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли Луганскую Народную Республику из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по населенным пунктам Сватово, Рубежное и Троицкое с применением РСЗО HIMARS (17 ракет)", — говорится в публикации.В результате обстрелов в Сватово разрушена котельная и административное здание больницы, стадион, в Рубежном — чулочная фабрика, а в Троицком — дом и фермерское хозяйство.Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230414/gorlovka-1865210929.html
https://ria.ru/20230414/tornado-1865212102.html
сватово
рубежное
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865116222_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_55d1310dc38f8abe369079ae99600c6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сватово, рубежное, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сватово, Рубежное, Луганская Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли ЛНР

Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли ЛНР, выпустив 17 ракет из HIMARS

© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли Луганскую Народную Республику из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по населенным пунктам Сватово, Рубежное и Троицкое с применением РСЗО HIMARS (17 ракет)", — говорится в публикации.
Последствия обстрела ДНР - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Украинские войска выпустили по Горловке три снаряда
05:46
В результате обстрелов в Сватово разрушена котельная и административное здание больницы, стадион, в Рубежном — чулочная фабрика, а в Троицком — дом и фермерское хозяйство.
Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Работа РСЗО Торнадо на донецком направлении - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
В ДНР рассказали о работе РСЗО "Торнадо" по позициям украинских военных
06:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСватовоРубежноеЛуганская Народная РеспубликаСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала