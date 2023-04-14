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Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли ЛНР
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли ЛНР - РИА Новости, 14.04.2023
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли Луганскую Народную Республику из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T07:21
2023-04-14T07:21
2023-04-14T08:41
специальная военная операция на украине
происшествия
сватово
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луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 14 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли Луганскую Народную Республику из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по населенным пунктам Сватово, Рубежное и Троицкое с применением РСЗО HIMARS (17 ракет)", — говорится в публикации.В результате обстрелов в Сватово разрушена котельная и административное здание больницы, стадион, в Рубежном — чулочная фабрика, а в Троицком — дом и фермерское хозяйство.Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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происшествия, сватово, рубежное, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сватово, Рубежное, Луганская Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли ЛНР
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли ЛНР, выпустив 17 ракет из HIMARS