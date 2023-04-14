https://ria.ru/20230414/lnr-1865214378.html

Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли ЛНР

Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли ЛНР - РИА Новости, 14.04.2023

Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли Луганскую Народную Республику из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T07:21

2023-04-14T07:21

2023-04-14T08:41

специальная военная операция на украине

происшествия

сватово

рубежное

луганская народная республика

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 14 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли Луганскую Народную Республику из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по населенным пунктам Сватово, Рубежное и Троицкое с применением РСЗО HIMARS (17 ракет)", — говорится в публикации.В результате обстрелов в Сватово разрушена котельная и административное здание больницы, стадион, в Рубежном — чулочная фабрика, а в Троицком — дом и фермерское хозяйство.Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230414/gorlovka-1865210929.html

https://ria.ru/20230414/tornado-1865212102.html

сватово

рубежное

луганская народная республика

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происшествия, сватово, рубежное, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin