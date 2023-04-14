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В Кремле не назвали точных сроков проведения прямой линии с Путиным - РИА Новости, 14.04.2023
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12:46 14.04.2023 (обновлено: 15:28 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/liniya-1865287060.html
В Кремле не назвали точных сроков проведения прямой линии с Путиным
В Кремле не назвали точных сроков проведения прямой линии с Путиным - РИА Новости, 14.04.2023
В Кремле не назвали точных сроков проведения прямой линии с Путиным
В Кремле рассчитывают, что прямая линия с Владимиром Путиным в этом году состоится, но сроки пока неизвестны, сообщил замглавы президентской администрации и... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:46
2023-04-14T15:28
прямая линия с владимиром путиным
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что прямая линия с Владимиром Путиным в этом году состоится, но сроки пока неизвестны, сообщил замглавы президентской администрации и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ожидаем, что да. Ожидаем, что состоится, сроков пока точных нет, будем ориентировать", — сказал он.Общаясь с журналистами в середине марта, Песков не исключал, что в этом году прямую линию могут совместить с большой пресс-конференцией президента.Прямая линия с Владимиром Путиным проходит с 2001 года. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы, по ходу программы дает поручения чиновникам.
https://ria.ru/20230314/putin-1857717479.html
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прямая линия с владимиром путиным, политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Прямая линия с Владимиром Путиным, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле не назвали точных сроков проведения прямой линии с Путиным

Песков считает, что прямая линия с Путиным состоится, но не назвал ее точных сроков

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что прямая линия с Владимиром Путиным в этом году состоится, но сроки пока неизвестны, сообщил замглавы президентской администрации и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ожидаем, что да. Ожидаем, что состоится, сроков пока точных нет, будем ориентировать", — сказал он.
Общаясь с журналистами в середине марта, Песков не исключал, что в этом году прямую линию могут совместить с большой пресс-конференцией президента.
Прямая линия с Владимиром Путиным проходит с 2001 года. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы, по ходу программы дает поручения чиновникам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
"Прямая линия" с президентом в этом году планируется, заявил Песков
14 марта, 11:15
 
Прямая линия с Владимиром ПутинымПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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