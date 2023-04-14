https://ria.ru/20230414/liniya-1865287060.html

В Кремле не назвали точных сроков проведения прямой линии с Путиным

В Кремле не назвали точных сроков проведения прямой линии с Путиным - РИА Новости, 14.04.2023

В Кремле не назвали точных сроков проведения прямой линии с Путиным

В Кремле рассчитывают, что прямая линия с Владимиром Путиным в этом году состоится, но сроки пока неизвестны, сообщил замглавы президентской администрации и... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:46

2023-04-14T12:46

2023-04-14T15:28

прямая линия с владимиром путиным

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что прямая линия с Владимиром Путиным в этом году состоится, но сроки пока неизвестны, сообщил замглавы президентской администрации и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ожидаем, что да. Ожидаем, что состоится, сроков пока точных нет, будем ориентировать", — сказал он.Общаясь с журналистами в середине марта, Песков не исключал, что в этом году прямую линию могут совместить с большой пресс-конференцией президента.Прямая линия с Владимиром Путиным проходит с 2001 года. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы, по ходу программы дает поручения чиновникам.

https://ria.ru/20230314/putin-1857717479.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

прямая линия с владимиром путиным, политика, россия, владимир путин, дмитрий песков