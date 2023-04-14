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Белорусские летчики заявили о готовности применять ядерные боеприпасы - РИА Новости, 14.04.2023
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14:14 14.04.2023 (обновлено: 14:28 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/letchiki-1865329619.html
Белорусские летчики заявили о готовности применять ядерные боеприпасы
Белорусские летчики заявили о готовности применять ядерные боеприпасы - РИА Новости, 14.04.2023
Белорусские летчики заявили о готовности применять ядерные боеприпасы
Белорусские летчики готовы применить на практике ядерные боеприпасы "для обеспечения военной безопасности Союзного государства", следует из опубликованного... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:14
2023-04-14T14:28
безопасность
белоруссия
союзное государство
россия
су-25
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Белорусские летчики готовы применить на практике ядерные боеприпасы "для обеспечения военной безопасности Союзного государства", следует из опубликованного видео Минобороны России.Ранее в пятницу в Минобороны России сообщили, что белорусские летчики завершили обучение по применению спецбоеприпасов с штурмовиков Су-25.По словам летчика ВВС Белоруссии, прошедшего обучение, это позволило не только улучшить практические навыки, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, "в том числе и специальных боеприпасов"."Подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством российских инструкторов. Программа подготовки личным составом освоена в полном объеме. При необходимости полученные нами знания и умения мы готовы применить на практике для обеспечения военной безопасности как нашей страны, так и Союзного государства в целом", - заявил один из белорусских летчиков, прошедших обучение.
https://ria.ru/20230410/trenirovka-1864262913.html
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безопасность, белоруссия, союзное государство, россия, су-25
Безопасность, Белоруссия, Союзное государство, Россия, Су-25
Белорусские летчики заявили о готовности применять ядерные боеприпасы

Белорусские летчики заявили о готовности применять ядерные боеприпасы на практике

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Белорусские летчики готовы применить на практике ядерные боеприпасы "для обеспечения военной безопасности Союзного государства", следует из опубликованного видео Минобороны России.
Ранее в пятницу в Минобороны России сообщили, что белорусские летчики завершили обучение по применению спецбоеприпасов с штурмовиков Су-25.
По словам летчика ВВС Белоруссии, прошедшего обучение, это позволило не только улучшить практические навыки, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, "в том числе и специальных боеприпасов".
"Подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством российских инструкторов. Программа подготовки личным составом освоена в полном объеме. При необходимости полученные нами знания и умения мы готовы применить на практике для обеспечения военной безопасности как нашей страны, так и Союзного государства в целом", - заявил один из белорусских летчиков, прошедших обучение.
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10 апреля, 14:56
 
БезопасностьБелоруссияСоюзное государствоРоссияСу-25
 
 
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