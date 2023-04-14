https://ria.ru/20230414/letchiki-1865329619.html

Белорусские летчики заявили о готовности применять ядерные боеприпасы

Белорусские летчики заявили о готовности применять ядерные боеприпасы - РИА Новости, 14.04.2023

Белорусские летчики заявили о готовности применять ядерные боеприпасы

Белорусские летчики готовы применить на практике ядерные боеприпасы "для обеспечения военной безопасности Союзного государства", следует из опубликованного... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:14

2023-04-14T14:14

2023-04-14T14:28

безопасность

белоруссия

союзное государство

россия

су-25

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Белорусские летчики готовы применить на практике ядерные боеприпасы "для обеспечения военной безопасности Союзного государства", следует из опубликованного видео Минобороны России.Ранее в пятницу в Минобороны России сообщили, что белорусские летчики завершили обучение по применению спецбоеприпасов с штурмовиков Су-25.По словам летчика ВВС Белоруссии, прошедшего обучение, это позволило не только улучшить практические навыки, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, "в том числе и специальных боеприпасов"."Подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством российских инструкторов. Программа подготовки личным составом освоена в полном объеме. При необходимости полученные нами знания и умения мы готовы применить на практике для обеспечения военной безопасности как нашей страны, так и Союзного государства в целом", - заявил один из белорусских летчиков, прошедших обучение.

https://ria.ru/20230410/trenirovka-1864262913.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, белоруссия, союзное государство, россия, су-25