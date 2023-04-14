https://ria.ru/20230414/letchiki-1865329619.html
Белорусские летчики заявили о готовности применять ядерные боеприпасы
Белорусские летчики заявили о готовности применять ядерные боеприпасы - РИА Новости, 14.04.2023
Белорусские летчики заявили о готовности применять ядерные боеприпасы
Белорусские летчики готовы применить на практике ядерные боеприпасы "для обеспечения военной безопасности Союзного государства", следует из опубликованного... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:14
2023-04-14T14:14
2023-04-14T14:28
безопасность
белоруссия
союзное государство
россия
су-25
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Белорусские летчики готовы применить на практике ядерные боеприпасы "для обеспечения военной безопасности Союзного государства", следует из опубликованного видео Минобороны России.Ранее в пятницу в Минобороны России сообщили, что белорусские летчики завершили обучение по применению спецбоеприпасов с штурмовиков Су-25.По словам летчика ВВС Белоруссии, прошедшего обучение, это позволило не только улучшить практические навыки, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, "в том числе и специальных боеприпасов"."Подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством российских инструкторов. Программа подготовки личным составом освоена в полном объеме. При необходимости полученные нами знания и умения мы готовы применить на практике для обеспечения военной безопасности как нашей страны, так и Союзного государства в целом", - заявил один из белорусских летчиков, прошедших обучение.
https://ria.ru/20230410/trenirovka-1864262913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, союзное государство, россия, су-25
Безопасность, Белоруссия, Союзное государство, Россия, Су-25
Белорусские летчики заявили о готовности применять ядерные боеприпасы
Белорусские летчики заявили о готовности применять ядерные боеприпасы на практике
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Белорусские летчики готовы применить на практике ядерные боеприпасы "для обеспечения военной безопасности Союзного государства", следует из опубликованного видео Минобороны России.
Ранее в пятницу в Минобороны России сообщили, что белорусские летчики завершили обучение по применению спецбоеприпасов с штурмовиков Су-25.
По словам летчика ВВС Белоруссии, прошедшего обучение, это позволило не только улучшить практические навыки, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, "в том числе и специальных боеприпасов".
"Подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством российских инструкторов. Программа подготовки личным составом освоена в полном объеме. При необходимости полученные нами знания и умения мы готовы применить на практике для обеспечения военной безопасности как нашей страны, так и Союзного государства в целом", - заявил один из белорусских летчиков, прошедших обучение.
В ВС Белоруссии прошла тренировка с подразделениями ВВС