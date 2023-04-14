https://ria.ru/20230414/les-1865285785.html
В красноярских лесах высадят 16 миллионов сеянцев хвойных пород
В красноярских лесах высадят 16 миллионов сеянцев хвойных пород - РИА Новости, 14.04.2023
В красноярских лесах высадят 16 миллионов сеянцев хвойных пород
Специалисты лесничеств Красноярского края готовятся к лесокультурному сезону и, согласно плану, в 2023 году в лесах региона в рамках нацпроекта "Экология" будет РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:42
2023-04-14T12:42
2023-04-14T12:42
красноярский край
александр усс
россия
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КРАСНОЯРСК, 14 апр - РИА Новости. Специалисты лесничеств Красноярского края готовятся к лесокультурному сезону и, согласно плану, в 2023 году в лесах региона в рамках нацпроекта "Экология" будет высажено 16 миллионов сеянцев хвойных пород, сообщает краевое министерство лесного хозяйства. По данным пресс-службы, в рамках подготовки специалисты оценивают состояние сеянцев в питомниках, проводят технические осмотры оборудования и техники для посадок. В районах, где еще не растаял снег, делают специальные лунки для лучшей циркуляции воздуха и оптимальной температуры для роста сеянцев. "Первыми работы по восстановлению лесов традиционно начнут проводить лесничества на юге края. Всего в лесах региона в 2023 году высадят 16 миллионов сеянцев хвойных пород деревьев. В целом лесовосстановление проведут на площади 123,7 тыс га, что на 17,6 % больше, чем в предыдущем году. Увеличение объемов воспроизводства лесов – ключевая задача нацпроекта "Экология", - говорится в сообщении. По словам первого заместителя краевого минлесхоза Алексея Большакова, в этом году впервые начали выращивать сеянцы с закрытой корневой системой (ЗКС) в мини-теплицах в Минусинском, Иланском и Красноярском лесничествах. "Сеянцы с ЗКС имеют практически 100 % приживаемость. Наличие такого собственного посадочного материала в лесничествах края позволит значительно ускорить темпы воспроизводства лесов и обеспечить главную задачу нацпроекта "Экология" - 100 % лесовосстановление к 2024 году", - сказал он. Также в этом году начнется строительство еще трех мини-теплиц для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой в Емельяновском и Дзержинском лесничествах. Лесничества края продолжат получать новую технику и оборудование для проведения работ на лесных питомниках. В Новоселовское, Пойменское и Таежинское лесничество дополнительно закупит навесное оборудование. Также в Новоселовский район уедет новый трактор. Масштабная модернизация материально-технической базы лесничеств проводится в регионе с 2019 года по инициативе губернатора края Александра Усса. За это время в территории поступило более 223 единицы техники и оборудования. Также новые лесхозмашины регион приобретает по нацпроекту "Экология".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красноярский край, александр усс, россия
Красноярский край, Александр Усс, Россия
В красноярских лесах высадят 16 миллионов сеянцев хвойных пород
В лесах в Красноярском крае в 2023 году высадят 16 миллионов сеянцев хвойных пород
КРАСНОЯРСК, 14 апр - РИА Новости.
Специалисты лесничеств Красноярского края готовятся к лесокультурному сезону и, согласно плану, в 2023 году в лесах региона в рамках нацпроекта "Экология" будет высажено 16 миллионов сеянцев хвойных пород, сообщает
краевое министерство лесного хозяйства.
По данным пресс-службы, в рамках подготовки специалисты оценивают состояние сеянцев в питомниках, проводят технические осмотры оборудования и техники для посадок. В районах, где еще не растаял снег, делают специальные лунки для лучшей циркуляции воздуха и оптимальной температуры для роста сеянцев.
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"Первыми работы по восстановлению лесов традиционно начнут проводить лесничества на юге края. Всего в лесах региона в 2023 году высадят 16 миллионов сеянцев хвойных пород деревьев. В целом лесовосстановление проведут на площади 123,7 тыс га, что на 17,6 % больше, чем в предыдущем году. Увеличение объемов воспроизводства лесов – ключевая задача нацпроекта "Экология", - говорится в сообщении.
По словам первого заместителя краевого минлесхоза Алексея Большакова, в этом году впервые начали выращивать сеянцы с закрытой корневой системой (ЗКС) в мини-теплицах в Минусинском, Иланском и Красноярском лесничествах.
"Сеянцы с ЗКС имеют практически 100 % приживаемость. Наличие такого собственного посадочного материала в лесничествах края позволит значительно ускорить темпы воспроизводства лесов и обеспечить главную задачу нацпроекта "Экология" - 100 % лесовосстановление к 2024 году", - сказал он.
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Также в этом году начнется строительство еще трех мини-теплиц для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой в Емельяновском и Дзержинском лесничествах.
Лесничества края продолжат получать новую технику и оборудование для проведения работ на лесных питомниках. В Новоселовское, Пойменское и Таежинское лесничество дополнительно закупит навесное оборудование. Также в Новоселовский район уедет новый трактор.
Масштабная модернизация материально-технической базы лесничеств проводится в регионе с 2019 года по инициативе губернатора края Александра Усса
. За это время в территории поступило более 223 единицы техники и оборудования. Также новые лесхозмашины регион приобретает по нацпроекту "Экология".
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