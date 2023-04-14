https://ria.ru/20230414/les-1865285785.html

В красноярских лесах высадят 16 миллионов сеянцев хвойных пород

В красноярских лесах высадят 16 миллионов сеянцев хвойных пород - РИА Новости, 14.04.2023

В красноярских лесах высадят 16 миллионов сеянцев хвойных пород

Специалисты лесничеств Красноярского края готовятся к лесокультурному сезону и, согласно плану, в 2023 году в лесах региона в рамках нацпроекта "Экология" будет РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:42

2023-04-14T12:42

2023-04-14T12:42

красноярский край

александр усс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743214016_66:0:3705:2047_1920x0_80_0_0_ed3259c212a6eccb7b13f570ac4c5094.jpg

КРАСНОЯРСК, 14 апр - РИА Новости. Специалисты лесничеств Красноярского края готовятся к лесокультурному сезону и, согласно плану, в 2023 году в лесах региона в рамках нацпроекта "Экология" будет высажено 16 миллионов сеянцев хвойных пород, сообщает краевое министерство лесного хозяйства. По данным пресс-службы, в рамках подготовки специалисты оценивают состояние сеянцев в питомниках, проводят технические осмотры оборудования и техники для посадок. В районах, где еще не растаял снег, делают специальные лунки для лучшей циркуляции воздуха и оптимальной температуры для роста сеянцев. "Первыми работы по восстановлению лесов традиционно начнут проводить лесничества на юге края. Всего в лесах региона в 2023 году высадят 16 миллионов сеянцев хвойных пород деревьев. В целом лесовосстановление проведут на площади 123,7 тыс га, что на 17,6 % больше, чем в предыдущем году. Увеличение объемов воспроизводства лесов – ключевая задача нацпроекта "Экология", - говорится в сообщении. По словам первого заместителя краевого минлесхоза Алексея Большакова, в этом году впервые начали выращивать сеянцы с закрытой корневой системой (ЗКС) в мини-теплицах в Минусинском, Иланском и Красноярском лесничествах. "Сеянцы с ЗКС имеют практически 100 % приживаемость. Наличие такого собственного посадочного материала в лесничествах края позволит значительно ускорить темпы воспроизводства лесов и обеспечить главную задачу нацпроекта "Экология" - 100 % лесовосстановление к 2024 году", - сказал он. Также в этом году начнется строительство еще трех мини-теплиц для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой в Емельяновском и Дзержинском лесничествах. Лесничества края продолжат получать новую технику и оборудование для проведения работ на лесных питомниках. В Новоселовское, Пойменское и Таежинское лесничество дополнительно закупит навесное оборудование. Также в Новоселовский район уедет новый трактор. Масштабная модернизация материально-технической базы лесничеств проводится в регионе с 2019 года по инициативе губернатора края Александра Усса. За это время в территории поступило более 223 единицы техники и оборудования. Также новые лесхозмашины регион приобретает по нацпроекту "Экология".

https://ria.ru/20230405/avtomobil-1863220085.html

https://ria.ru/20230404/vyplaty-1862870915.html

https://ria.ru/20230324/traktora-1860278110.html

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

красноярский край, александр усс, россия