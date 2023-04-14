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Российские военные затопили танк Leopard в болоте под Херсоном - РИА Новости, 14.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:05 14.04.2023 (обновлено: 08:16 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/leopard-1865206263.html
Российские военные затопили танк Leopard в болоте под Херсоном
Российские военные затопили танк Leopard в болоте под Херсоном - РИА Новости, 14.04.2023
Российские военные затопили танк Leopard в болоте под Херсоном
Немецкие танки Leopard начали действовать на Херсонском направлении, один из них уже утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T04:05
2023-04-14T08:16
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
германия
сергей лавров
нато
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 апр — РИА Новости. Немецкие танки Leopard начали действовать на Херсонском направлении, один из них уже утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда, рассказал РИА Новости офицер добровольческого батальона "Сокол", командир одного из его подразделений с позывным "Бык". "Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков Leopard. Танки Leopard наблюдали. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте. &lt;...&gt; "Леопарды" здесь, они уже в гостях", — сказал офицер. Он добавил, что российские бойцы зафиксировали применение с украинской стороны немецких зенитно-ракетных комплексов, предположительно, ими управляли наемники из Германии. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
украина
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безопасность, украина, россия, германия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, НАТО
Российские военные затопили танк Leopard в болоте под Херсоном

Боец с позывным Бык: ВС России заметили под Херсоном танки Leopard и захватили один из них

© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Читать ria.ru в
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 апр — РИА Новости. Немецкие танки Leopard начали действовать на Херсонском направлении, один из них уже утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда, рассказал РИА Новости офицер добровольческого батальона "Сокол", командир одного из его подразделений с позывным "Бык".
"Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков Leopard. Танки Leopard наблюдали. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте. <...> "Леопарды" здесь, они уже в гостях", — сказал офицер.
Он добавил, что российские бойцы зафиксировали применение с украинской стороны немецких зенитно-ракетных комплексов, предположительно, ими управляли наемники из Германии.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Leopard 2: основной боевой танк Германии
29 января, 13:00
Инфографика
Leopard 2: основной боевой танк ГерманииПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровНАТО
 
 
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