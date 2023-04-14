https://ria.ru/20230414/leopard-1865206263.html

Российские военные затопили танк Leopard в болоте под Херсоном

Российские военные затопили танк Leopard в болоте под Херсоном - РИА Новости, 14.04.2023

Российские военные затопили танк Leopard в болоте под Херсоном

Немецкие танки Leopard начали действовать на Херсонском направлении, один из них уже утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T04:05

2023-04-14T04:05

2023-04-14T08:16

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

германия

сергей лавров

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852226029_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_31883513cfe97541592174c2718d9786.jpg

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 апр — РИА Новости. Немецкие танки Leopard начали действовать на Херсонском направлении, один из них уже утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда, рассказал РИА Новости офицер добровольческого батальона "Сокол", командир одного из его подразделений с позывным "Бык". "Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков Leopard. Танки Leopard наблюдали. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте. <...> "Леопарды" здесь, они уже в гостях", — сказал офицер. Он добавил, что российские бойцы зафиксировали применение с украинской стороны немецких зенитно-ракетных комплексов, предположительно, ими управляли наемники из Германии. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, украина, россия, германия, сергей лавров, нато