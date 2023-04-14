https://ria.ru/20230414/krym-1865411587.html

В Крыму прокомментировали заявление секретаря СНБО об ударах по Крыму

В Крыму прокомментировали заявление секретаря СНБО об ударах по Крыму - РИА Новости, 14.04.2023

В Крыму прокомментировали заявление секретаря СНБО об ударах по Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "людоедским замыслом" заявление секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:37

2023-04-14T17:37

2023-04-14T17:37

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

владимир константинов

россия

украина

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "людоедским замыслом" заявление секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова об ударах по Крыму. Данилов ранее заявил, что Крым – это территория Украины, поэтому Киев будет использовать любые незапрещенные виды оружия, чтобы вернуть "свои территории". "Не следует забывать, что ненависть к Крыму у них в крови. Они просто проговариваются о том, что они на самом деле о нас думают, что для нас готовят. Что они бы с нами сделали, если бы смогли. Но не могут. Реальность не позволяет им реализовать их людоедские замыслы", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, представители Киева наперебой предлагают планы по "деоккупации" Крыма, при этом прекрасно понимая, что их страна уходит у них из-под ног. "Украинские ученики и последователи Гитлера хорошо усвоили, что для того, чтобы у общества не падал моральный дух, ему следует постоянно скармливать какие-то "оптимистичные" перспективы: из серии "идем", "берем", "караем" и так далее. А ненависть к Крыму и всему крымскому воспитывалась в украинском обществе все годы независимости. Растоптать Крым — что лучше может успокоить украинского обывателя? Для этого можно и без света посидеть, и много ещё чего потерпеть", - сказал Константинов и добавил, что это не значит, что крымчанам нужно перестать быть бдительными и перестать воспринимать их угрозы всерьез. "Но когда слишком часто говорят о таких намерениях, возникает вопрос об их соотношении с реальными возможностями: кто может — не говорит, а делает, кто не может — болтает. Думаю, не пойдут они на Крым. Здесь их ждут, здесь готовы к встрече с ними. И эта встреча ничего хорошего укро-воякам не сулит", - сказал Константинов.

https://ria.ru/20230414/more-1865224904.html

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862718408.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, республика крым, владимир константинов, россия, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр