https://ria.ru/20230414/krym-1865411587.html
В Крыму прокомментировали заявление секретаря СНБО об ударах по Крыму
В Крыму прокомментировали заявление секретаря СНБО об ударах по Крыму - РИА Новости, 14.04.2023
В Крыму прокомментировали заявление секретаря СНБО об ударах по Крыму
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "людоедским замыслом" заявление секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:37
2023-04-14T17:37
2023-04-14T17:37
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
владимир константинов
россия
украина
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "людоедским замыслом" заявление секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова об ударах по Крыму. Данилов ранее заявил, что Крым – это территория Украины, поэтому Киев будет использовать любые незапрещенные виды оружия, чтобы вернуть "свои территории". "Не следует забывать, что ненависть к Крыму у них в крови. Они просто проговариваются о том, что они на самом деле о нас думают, что для нас готовят. Что они бы с нами сделали, если бы смогли. Но не могут. Реальность не позволяет им реализовать их людоедские замыслы", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, представители Киева наперебой предлагают планы по "деоккупации" Крыма, при этом прекрасно понимая, что их страна уходит у них из-под ног. "Украинские ученики и последователи Гитлера хорошо усвоили, что для того, чтобы у общества не падал моральный дух, ему следует постоянно скармливать какие-то "оптимистичные" перспективы: из серии "идем", "берем", "караем" и так далее. А ненависть к Крыму и всему крымскому воспитывалась в украинском обществе все годы независимости. Растоптать Крым — что лучше может успокоить украинского обывателя? Для этого можно и без света посидеть, и много ещё чего потерпеть", - сказал Константинов и добавил, что это не значит, что крымчанам нужно перестать быть бдительными и перестать воспринимать их угрозы всерьез. "Но когда слишком часто говорят о таких намерениях, возникает вопрос об их соотношении с реальными возможностями: кто может — не говорит, а делает, кто не может — болтает. Думаю, не пойдут они на Крым. Здесь их ждут, здесь готовы к встрече с ними. И эта встреча ничего хорошего укро-воякам не сулит", - сказал Константинов.
https://ria.ru/20230414/more-1865224904.html
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862718408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, владимир константинов, россия, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Владимир Константинов, Россия, Украина, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Крыму прокомментировали заявление секретаря СНБО об ударах по Крыму
Спикер парламента Крыма Константинов назвал заявления об ударах по полуострову людоедскими
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "людоедским замыслом" заявление секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова об ударах по Крыму.
Данилов ранее заявил, что Крым – это территория Украины, поэтому Киев
будет использовать любые незапрещенные виды оружия, чтобы вернуть "свои территории".
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"Не следует забывать, что ненависть к Крыму у них в крови. Они просто проговариваются о том, что они на самом деле о нас думают, что для нас готовят. Что они бы с нами сделали, если бы смогли. Но не могут. Реальность не позволяет им реализовать их людоедские замыслы", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, представители Киева наперебой предлагают планы по "деоккупации" Крыма, при этом прекрасно понимая, что их страна уходит у них из-под ног.
"Украинские ученики и последователи Гитлера хорошо усвоили, что для того, чтобы у общества не падал моральный дух, ему следует постоянно скармливать какие-то "оптимистичные" перспективы: из серии "идем", "берем", "караем" и так далее. А ненависть к Крыму и всему крымскому воспитывалась в украинском обществе все годы независимости. Растоптать Крым — что лучше может успокоить украинского обывателя? Для этого можно и без света посидеть, и много ещё чего потерпеть", - сказал Константинов и добавил, что это не значит, что крымчанам нужно перестать быть бдительными и перестать воспринимать их угрозы всерьез.
"Но когда слишком часто говорят о таких намерениях, возникает вопрос об их соотношении с реальными возможностями: кто может — не говорит, а делает, кто не может — болтает. Думаю, не пойдут они на Крым. Здесь их ждут, здесь готовы к встрече с ними. И эта встреча ничего хорошего укро-воякам не сулит", - сказал Константинов.
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