https://ria.ru/20230414/krym-1865371826.html

В Крыму задержали двух участников украинского нацбата

В Крыму задержали двух участников украинского нацбата - РИА Новости, 14.04.2023

В Крыму задержали двух участников украинского нацбата

В Крыму задержали двух участников террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщило местное... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:00

2023-04-14T16:00

2023-04-14T17:02

происшествия

россия

украина

ленур ислямов

фсб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. В Крыму задержали двух участников террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщило местное управление ФСБ. "По подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержаны двое граждан Украины, 1996 и 1999 года рождения", — говорится в релизе.В спецслужбе отметили, что задержанные присоединились к террористам в 2017 году, их роль сводилась к проверке машин и охране объектов. Уголовное дело открыто по статье "Участие в незаконном вооруженном формировании". По ней может грозить до 15 лет заключения. "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* основал организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов. Как отмечали в Генпрокуратуре, эта террористическая организация провозгласила своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма.На полуострове неоднократно задерживали членов батальона, они становились фигурантами уголовных дел. Верховный суд признал эту структуру террористической и запретил ее в России.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20230217/srok-1852744755.html

https://ria.ru/20230203/ekstremizm-1849475555.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, украина, ленур ислямов, фсб