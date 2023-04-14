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В Крыму задержали двух участников украинского нацбата - РИА Новости, 14.04.2023
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16:00 14.04.2023 (обновлено: 17:02 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/krym-1865371826.html
В Крыму задержали двух участников украинского нацбата
В Крыму задержали двух участников украинского нацбата - РИА Новости, 14.04.2023
В Крыму задержали двух участников украинского нацбата
В Крыму задержали двух участников террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщило местное... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:00
2023-04-14T17:02
происшествия
россия
украина
ленур ислямов
фсб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. В Крыму задержали двух участников террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщило местное управление ФСБ. "По подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержаны двое граждан Украины, 1996 и 1999 года рождения", — говорится в релизе.В спецслужбе отметили, что задержанные присоединились к террористам в 2017 году, их роль сводилась к проверке машин и охране объектов. Уголовное дело открыто по статье "Участие в незаконном вооруженном формировании". По ней может грозить до 15 лет заключения. "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* основал организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов. Как отмечали в Генпрокуратуре, эта террористическая организация провозгласила своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма.На полуострове неоднократно задерживали членов батальона, они становились фигурантами уголовных дел. Верховный суд признал эту структуру террористической и запретил ее в России.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20230217/srok-1852744755.html
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происшествия, россия, украина, ленур ислямов, фсб
Происшествия, Россия, Украина, Ленур Ислямов, ФСБ
В Крыму задержали двух участников украинского нацбата

ФСБ задержала в Крыму двух участников украинского нацбата, основанного Ислямовым

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. В Крыму задержали двух участников террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщило местное управление ФСБ.
"По подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержаны двое граждан Украины, 1996 и 1999 года рождения", — говорится в релизе.
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В спецслужбе отметили, что задержанные присоединились к террористам в 2017 году, их роль сводилась к проверке машин и охране объектов. Уголовное дело открыто по статье "Участие в незаконном вооруженном формировании". По ней может грозить до 15 лет заключения.
"Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* основал организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов. Как отмечали в Генпрокуратуре, эта террористическая организация провозгласила своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма.
На полуострове неоднократно задерживали членов батальона, они становились фигурантами уголовных дел.
Верховный суд признал эту структуру террористической и запретил ее в России.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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ПроисшествияРоссияУкраинаЛенур ИслямовФСБ
 
 
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