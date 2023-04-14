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В Севастополе почтили память погибших моряков-черноморцев крейсера "Москва"
В Севастополе почтили память погибших моряков-черноморцев крейсера "Москва" - РИА Новости, 14.04.2023
В Севастополе почтили память погибших моряков-черноморцев крейсера "Москва"
Церемония в память о погибших моряках затонувшего год назад ракетного крейсера "Москва" прошла в пятницу в Севастополе, сообщил РИА Новости директор Института... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T23:18
2023-04-14T23:18
2023-04-14T23:18
общество
севастополь
сергей горбачев
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Церемония в память о погибших моряках затонувшего год назад ракетного крейсера "Москва" прошла в пятницу в Севастополе, сообщил РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга в запасе Сергей Горбачев. "Сегодня по инициативе морской общественности в Севастополе состоялась памятная церемония – к стеле Москвы на Аллее Городов-Героев, что на площади Нахимова, был возложен венок и цветы. Почтить память пришли представители Севастопольского Морского Собрания, Военно-научного общества Черноморского флота, ветераны-черноморцы, казаки", - сказал Горбачев. К основанию стелы Города-Героя Москвы были возложены венок в виде Андреевского флага и матросская бескозырка с гвардейской ленточкой. Надпись на ленте венка гласит: "Морякам ГРКР "Москва" и флагману флота". "В составе Черноморского флота, как и раньше, должен быть корабль с именем российской столицы на борту, это будет лучшая память черноморскому ракетному крейсеру, который стал легендарным", - сказал Горбачев. По сообщению Минобороны РФ, на крейсере, который находился в акватории Черного моря 13 апреля 2022 года произошел пожар и детонация боезапаса. С крейсера были эвакуированы 396 членов экипажа. При буксировке в Севастополь корабль потерял остойчивость и затонул. По официальным данным, погиб 1 моряк (старший мичман Иван Вахрушев) и 27 пропали без вести. Часть из них позднее признаны погибшими.
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общество, севастополь, сергей горбачев, москва, россия, снг
Общество, Севастополь, Сергей Горбачев, Москва, Россия, СНГ
В Севастополе почтили память погибших моряков-черноморцев крейсера "Москва"
В Севастополе провели церемонию в память о погибших моряков-черноморцев крейсера "Москва"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Церемония в память о погибших моряках затонувшего год назад ракетного крейсера "Москва" прошла в пятницу в Севастополе, сообщил РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга в запасе Сергей Горбачев.
"Сегодня по инициативе морской общественности в Севастополе состоялась памятная церемония – к стеле Москвы
на Аллее Городов-Героев, что на площади Нахимова, был возложен венок и цветы. Почтить память пришли представители Севастопольского Морского Собрания, Военно-научного общества Черноморского флота, ветераны-черноморцы, казаки", - сказал Горбачев.
К основанию стелы Города-Героя Москвы были возложены венок в виде Андреевского флага и матросская бескозырка с гвардейской ленточкой. Надпись на ленте венка гласит: "Морякам ГРКР "Москва" и флагману флота".
"В составе Черноморского флота, как и раньше, должен быть корабль с именем российской столицы на борту, это будет лучшая память черноморскому ракетному крейсеру, который стал легендарным", - сказал Горбачев.
По сообщению Минобороны РФ
, на крейсере, который находился в акватории Черного моря
13 апреля 2022 года произошел пожар и детонация боезапаса. С крейсера были эвакуированы 396 членов экипажа. При буксировке в Севастополь корабль потерял остойчивость и затонул. По официальным данным, погиб 1 моряк (старший мичман Иван Вахрушев) и 27 пропали без вести. Часть из них позднее признаны погибшими.