https://ria.ru/20230414/kreyser-1865479789.html

В Севастополе почтили память погибших моряков-черноморцев крейсера "Москва"

В Севастополе почтили память погибших моряков-черноморцев крейсера "Москва" - РИА Новости, 14.04.2023

В Севастополе почтили память погибших моряков-черноморцев крейсера "Москва"

Церемония в память о погибших моряках затонувшего год назад ракетного крейсера "Москва" прошла в пятницу в Севастополе, сообщил РИА Новости директор Института... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T23:18

2023-04-14T23:18

2023-04-14T23:18

общество

севастополь

сергей горбачев

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Церемония в память о погибших моряках затонувшего год назад ракетного крейсера "Москва" прошла в пятницу в Севастополе, сообщил РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга в запасе Сергей Горбачев. "Сегодня по инициативе морской общественности в Севастополе состоялась памятная церемония – к стеле Москвы на Аллее Городов-Героев, что на площади Нахимова, был возложен венок и цветы. Почтить память пришли представители Севастопольского Морского Собрания, Военно-научного общества Черноморского флота, ветераны-черноморцы, казаки", - сказал Горбачев. К основанию стелы Города-Героя Москвы были возложены венок в виде Андреевского флага и матросская бескозырка с гвардейской ленточкой. Надпись на ленте венка гласит: "Морякам ГРКР "Москва" и флагману флота". "В составе Черноморского флота, как и раньше, должен быть корабль с именем российской столицы на борту, это будет лучшая память черноморскому ракетному крейсеру, который стал легендарным", - сказал Горбачев. По сообщению Минобороны РФ, на крейсере, который находился в акватории Черного моря 13 апреля 2022 года произошел пожар и детонация боезапаса. С крейсера были эвакуированы 396 членов экипажа. При буксировке в Севастополь корабль потерял остойчивость и затонул. По официальным данным, погиб 1 моряк (старший мичман Иван Вахрушев) и 27 пропали без вести. Часть из них позднее признаны погибшими.

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общество, севастополь, сергей горбачев, москва, россия, снг