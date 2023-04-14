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Путин подписал закон о продлении срока обращения за кредитными каникулами - РИА Новости, 14.04.2023
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20:55 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/kredit-1865465716.html
Путин подписал закон о продлении срока обращения за кредитными каникулами
Путин подписал закон о продлении срока обращения за кредитными каникулами - РИА Новости, 14.04.2023
Путин подписал закон о продлении срока обращения за кредитными каникулами
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до конца 2023 года срок обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и субъектов малого и РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T20:55
2023-04-14T20:55
экономика
владимир путин
анатолий аксаков
госдума рф
ассоциация российских банков
центральный банк рф (цб рф)
михаил мамута
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до конца 2023 года срок обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за кредитными каникулами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. До принятия закона, в период с 1 марта 2022 года по 31 марта 2023 года физлица, ИП и субъекты МСП могли обратиться к своему кредитору за кредитными каникулами по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года. Закон продлевает предельный срок обращения таких заемщиков за кредитными каникулами по 31 декабря 2023 года. Он вступает в силу со дня официального опубликования. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснял РИА Новости, что закон продлевает до конца года кредитные каникулы, которые изначально были введены в 2020 году как "антиковидные". При этом параллельно Госдума будет работать над "вечным" законом и стремиться принять его до конца весенней сессии, а если не получится, то в осеннюю сессию, добавил он. Законопроект, закрепляющий на постоянной основе право граждан на каникулы по потребительским кредитам, Госдума приняла в первом чтении в декабре 2022 года. С 1 апреля 2020 года граждане, ИП и субъекты МСП на фоне эпидемии коронавируса получили возможность обратиться за кредитными каникулами в случае снижения дохода на 30% и более. Кредитные каникулы предоставлялись на период до полугода. Позднее эта мера была продлена по 31 марта 2023 года, причем право на льготный период получили также граждане и субъекты МСП, работающие в отраслях, наиболее пострадавших от международных санкций. Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на съезде АРБ в начале апреля сообщил, что население, а также малый и средний бизнес с марта 2022 года воспользовались кредитными каникулами почти на 2 триллиона рублей. При этом эффективность кредитных каникул как инструмента поддержки весьма высокая, заметил он. По данным ЦБ, порядка 80-85% заемщиков, а по некоторым видам кредитов - 75% и выше, после завершения каникул возвращаются в нормальный график платежей.
https://ria.ru/20230327/kredit-1860822018.html
https://ria.ru/20230414/refinansirovanie-1865205104.html
https://ria.ru/20230414/inflyatsiya-1865333617.html
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экономика, владимир путин, анатолий аксаков, госдума рф, ассоциация российских банков, центральный банк рф (цб рф), михаил мамута
Экономика, Владимир Путин, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Ассоциация российских банков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Михаил Мамута
Путин подписал закон о продлении срока обращения за кредитными каникулами

Путин подписал закон о продлении срока обращения физлиц и МСП за кредитными каникулами

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до конца 2023 года срок обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за кредитными каникулами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
До принятия закона, в период с 1 марта 2022 года по 31 марта 2023 года физлица, ИП и субъекты МСП могли обратиться к своему кредитору за кредитными каникулами по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года.
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Закон продлевает предельный срок обращения таких заемщиков за кредитными каникулами по 31 декабря 2023 года. Он вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснял РИА Новости, что закон продлевает до конца года кредитные каникулы, которые изначально были введены в 2020 году как "антиковидные". При этом параллельно Госдума будет работать над "вечным" законом и стремиться принять его до конца весенней сессии, а если не получится, то в осеннюю сессию, добавил он.
Законопроект, закрепляющий на постоянной основе право граждан на каникулы по потребительским кредитам, Госдума приняла в первом чтении в декабре 2022 года.
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С 1 апреля 2020 года граждане, ИП и субъекты МСП на фоне эпидемии коронавируса получили возможность обратиться за кредитными каникулами в случае снижения дохода на 30% и более. Кредитные каникулы предоставлялись на период до полугода. Позднее эта мера была продлена по 31 марта 2023 года, причем право на льготный период получили также граждане и субъекты МСП, работающие в отраслях, наиболее пострадавших от международных санкций.
Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на съезде АРБ в начале апреля сообщил, что население, а также малый и средний бизнес с марта 2022 года воспользовались кредитными каникулами почти на 2 триллиона рублей. При этом эффективность кредитных каникул как инструмента поддержки весьма высокая, заметил он. По данным ЦБ, порядка 80-85% заемщиков, а по некоторым видам кредитов - 75% и выше, после завершения каникул возвращаются в нормальный график платежей.
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