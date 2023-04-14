https://ria.ru/20230414/kredit-1865465716.html

Путин подписал закон о продлении срока обращения за кредитными каникулами

Путин подписал закон о продлении срока обращения за кредитными каникулами - РИА Новости, 14.04.2023

Путин подписал закон о продлении срока обращения за кредитными каникулами

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до конца 2023 года срок обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и субъектов малого и РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T20:55

2023-04-14T20:55

2023-04-14T20:55

экономика

владимир путин

анатолий аксаков

госдума рф

ассоциация российских банков

центральный банк рф (цб рф)

михаил мамута

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до конца 2023 года срок обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за кредитными каникулами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. До принятия закона, в период с 1 марта 2022 года по 31 марта 2023 года физлица, ИП и субъекты МСП могли обратиться к своему кредитору за кредитными каникулами по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года. Закон продлевает предельный срок обращения таких заемщиков за кредитными каникулами по 31 декабря 2023 года. Он вступает в силу со дня официального опубликования. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснял РИА Новости, что закон продлевает до конца года кредитные каникулы, которые изначально были введены в 2020 году как "антиковидные". При этом параллельно Госдума будет работать над "вечным" законом и стремиться принять его до конца весенней сессии, а если не получится, то в осеннюю сессию, добавил он. Законопроект, закрепляющий на постоянной основе право граждан на каникулы по потребительским кредитам, Госдума приняла в первом чтении в декабре 2022 года. С 1 апреля 2020 года граждане, ИП и субъекты МСП на фоне эпидемии коронавируса получили возможность обратиться за кредитными каникулами в случае снижения дохода на 30% и более. Кредитные каникулы предоставлялись на период до полугода. Позднее эта мера была продлена по 31 марта 2023 года, причем право на льготный период получили также граждане и субъекты МСП, работающие в отраслях, наиболее пострадавших от международных санкций. Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на съезде АРБ в начале апреля сообщил, что население, а также малый и средний бизнес с марта 2022 года воспользовались кредитными каникулами почти на 2 триллиона рублей. При этом эффективность кредитных каникул как инструмента поддержки весьма высокая, заметил он. По данным ЦБ, порядка 80-85% заемщиков, а по некоторым видам кредитов - 75% и выше, после завершения каникул возвращаются в нормальный график платежей.

https://ria.ru/20230327/kredit-1860822018.html

https://ria.ru/20230414/refinansirovanie-1865205104.html

https://ria.ru/20230414/inflyatsiya-1865333617.html

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экономика, владимир путин, анатолий аксаков, госдума рф, ассоциация российских банков, центральный банк рф (цб рф), михаил мамута