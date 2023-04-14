https://ria.ru/20230414/krazha-1865237136.html
В Подмосковье мужчина забрался в храм, украл пожертвования и выпил кагор
В Подмосковье мужчина забрался в храм, украл пожертвования и выпил кагор - РИА Новости, 14.04.2023
В Подмосковье мужчина забрался в храм, украл пожертвования и выпил кагор
Мужчина в подмосковном Дмитрове забрался в храм, стащил пожертвования и заночевал там, выпив две бутылки кагора, злоумышленника задержали и отправили под арест, РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:09
2023-04-14T10:09
2023-04-14T10:17
происшествия
московская область (подмосковье)
дмитров
татьяна петрова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мужчина в подмосковном Дмитрове забрался в храм, стащил пожертвования и заночевал там, выпив две бутылки кагора, злоумышленника задержали и отправили под арест, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова. По её словам, в полицию поступило сообщение о "незаконном проникновении" в храм в селе Пересветово. На месте происшествия был задержан мужчина, который прятался за алтарем. "Правонарушитель пояснил, что разбил стекло и незаконно проник в храм. Похитив денежные средства, находящиеся в церковной лавке и свечном ящике, он выпил две бутылки кагора и решил остаться на ночь", - сказала Петрова. Задержанным оказался ранее судимый 30-летний житель Забайкальского края. На мужчину возбудили уголовное дело о краже. Суд отправил его в СИЗО. Когда именно произошёл инцидент, Петрова не уточнила.
https://ria.ru/20220817/raskhititeli-1810272669.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), дмитров, татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Дмитров, Татьяна Петрова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье мужчина забрался в храм, украл пожертвования и выпил кагор
В Дмитрове мужчина попытался украсть пожертвования из храма, но, перепив кагора, уснул там
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мужчина в подмосковном Дмитрове забрался в храм, стащил пожертвования и заночевал там, выпив две бутылки кагора, злоумышленника задержали и отправили под арест, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
По её словам, в полицию поступило сообщение о "незаконном проникновении" в храм в селе Пересветово. На месте происшествия был задержан мужчина, который прятался за алтарем.
"Правонарушитель пояснил, что разбил стекло и незаконно проник в храм. Похитив денежные средства, находящиеся в церковной лавке и свечном ящике, он выпил две бутылки кагора и решил остаться на ночь", - сказала Петрова.
Задержанным оказался ранее судимый 30-летний житель Забайкальского края
. На мужчину возбудили уголовное дело о краже. Суд отправил его в СИЗО. Когда именно произошёл инцидент, Петрова не уточнила.
В Крыму задержали расхитителей храмов