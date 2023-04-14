https://ria.ru/20230414/krazha-1865237136.html

В Подмосковье мужчина забрался в храм, украл пожертвования и выпил кагор

В Подмосковье мужчина забрался в храм, украл пожертвования и выпил кагор - РИА Новости, 14.04.2023

В Подмосковье мужчина забрался в храм, украл пожертвования и выпил кагор

Мужчина в подмосковном Дмитрове забрался в храм, стащил пожертвования и заночевал там, выпив две бутылки кагора, злоумышленника задержали и отправили под арест, РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:09

2023-04-14T10:09

2023-04-14T10:17

происшествия

московская область (подмосковье)

дмитров

татьяна петрова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мужчина в подмосковном Дмитрове забрался в храм, стащил пожертвования и заночевал там, выпив две бутылки кагора, злоумышленника задержали и отправили под арест, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова. По её словам, в полицию поступило сообщение о "незаконном проникновении" в храм в селе Пересветово. На месте происшествия был задержан мужчина, который прятался за алтарем. "Правонарушитель пояснил, что разбил стекло и незаконно проник в храм. Похитив денежные средства, находящиеся в церковной лавке и свечном ящике, он выпил две бутылки кагора и решил остаться на ночь", - сказала Петрова. Задержанным оказался ранее судимый 30-летний житель Забайкальского края. На мужчину возбудили уголовное дело о краже. Суд отправил его в СИЗО. Когда именно произошёл инцидент, Петрова не уточнила.

https://ria.ru/20220817/raskhititeli-1810272669.html

московская область (подмосковье)

дмитров

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Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), дмитров, татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)