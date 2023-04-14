https://ria.ru/20230414/kosmos-1865340151.html

Россия опережает всех по ядерной энергии в космосе, заявил Борисов

Россия опережает всех по ядерной энергии в космосе, заявил Борисов - РИА Новости, 14.04.2023

Россия опережает всех по ядерной энергии в космосе, заявил Борисов

Россия на пять-шесть лет опережает другие страны в области ядерной космической энергетики, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в пятницу. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:34

2023-04-14T14:34

2023-04-14T14:34

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космос - риа наука

россия

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия на пять-шесть лет опережает другие страны в области ядерной космической энергетики, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в пятницу. По его словам, ядерный космический буксир "Зевс" планируется построить к 2030 году. "Не только у нас, как вы знаете, и в Америке ведутся работы над ядерной космической энергетикой, но Россия имеет явный приоритет в этой области. Мы имеем гандикап в пять-шесть лет как минимум", - сказал Борисов в ходе общения со студентами на Международном кинофестивале "Циолковский" в Калуге. Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Его нарекли "Зевсом", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос