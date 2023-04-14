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Россия опережает всех по ядерной энергии в космосе, заявил Борисов - РИА Новости, 14.04.2023
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Наука
 
14:34 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/kosmos-1865340151.html
Россия опережает всех по ядерной энергии в космосе, заявил Борисов
Россия опережает всех по ядерной энергии в космосе, заявил Борисов - РИА Новости, 14.04.2023
Россия опережает всех по ядерной энергии в космосе, заявил Борисов
Россия на пять-шесть лет опережает другие страны в области ядерной космической энергетики, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в пятницу. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:34
2023-04-14T14:34
наука
космос - риа наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия на пять-шесть лет опережает другие страны в области ядерной космической энергетики, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в пятницу. По его словам, ядерный космический буксир "Зевс" планируется построить к 2030 году. "Не только у нас, как вы знаете, и в Америке ведутся работы над ядерной космической энергетикой, но Россия имеет явный приоритет в этой области. Мы имеем гандикап в пять-шесть лет как минимум", - сказал Борисов в ходе общения со студентами на Международном кинофестивале "Циолковский" в Калуге. Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Его нарекли "Зевсом", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".
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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Россия опережает всех по ядерной энергии в космосе, заявил Борисов

Борисов заявил, что Россия на пять-шесть лет опережает всех по ядерной энергии в космосе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава "Роскосмоса" Юрий Борисов
Глава Роскосмоса Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия на пять-шесть лет опережает другие страны в области ядерной космической энергетики, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в пятницу.
По его словам, ядерный космический буксир "Зевс" планируется построить к 2030 году.
"Не только у нас, как вы знаете, и в Америке ведутся работы над ядерной космической энергетикой, но Россия имеет явный приоритет в этой области. Мы имеем гандикап в пять-шесть лет как минимум", - сказал Борисов в ходе общения со студентами на Международном кинофестивале "Циолковский" в Калуге.
Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Его нарекли "Зевсом", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".
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