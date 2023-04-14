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МИД подтвердил получение посольством Финляндии конвертов с порошком - РИА Новости, 14.04.2023
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20:28 14.04.2023 (обновлено: 20:37 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/konverty-1865460843.html
МИД подтвердил получение посольством Финляндии конвертов с порошком
МИД подтвердил получение посольством Финляндии конвертов с порошком - РИА Новости, 14.04.2023
МИД подтвердил получение посольством Финляндии конвертов с порошком
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство Финляндии в Москве обратилось в российское внешнеполитическое ведомство в связи с... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T20:28
2023-04-14T20:37
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финляндия
москва
мария захарова
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство Финляндии в Москве обратилось в российское внешнеполитическое ведомство в связи с получением миссией трех конвертов с неизвестным веществом, конверты переданы правоохранительным органам РФ.В размещённом на сайте МИД РФ ответе Захаровой на вопрос СМИ, указывается, что "можем подтвердить такое обращение посольства Финляндии в МИД России, в котором сообщается о том, что 13 апреля в почтовый ящик дипмиссии было доставлено три идентичных конверта, адресованных военному атташе и его помощникам"."Все три конверта были переданы диппредставительством российским правоохранительным органам. Посольству Финляндии по итогам будет предоставлена информация о результатах изучения случившегося", - заключила Захарова.
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в мире, россия, финляндия, москва, мария захарова, здоровье - общество
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Мария Захарова, Здоровье - Общество
МИД подтвердил получение посольством Финляндии конвертов с порошком

МИД подтвердил получение посольством Финляндии в Москве конвертов с неизвестным веществом

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаги у здания посольства Финляндии в Москве
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство Финляндии в Москве обратилось в российское внешнеполитическое ведомство в связи с получением миссией трех конвертов с неизвестным веществом, конверты переданы правоохранительным органам РФ.
В размещённом на сайте МИД РФ ответе Захаровой на вопрос СМИ, указывается, что "можем подтвердить такое обращение посольства Финляндии в МИД России, в котором сообщается о том, что 13 апреля в почтовый ящик дипмиссии было доставлено три идентичных конверта, адресованных военному атташе и его помощникам".
«
"При открытии первого конверта в нем был обнаружен белый порошок, после чего два остальных письма были оставлены запечатанными", - сообщила она.
"Все три конверта были переданы диппредставительством российским правоохранительным органам. Посольству Финляндии по итогам будет предоставлена информация о результатах изучения случившегося", - заключила Захарова.
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