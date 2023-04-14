https://ria.ru/20230414/konverty-1865460843.html

МИД подтвердил получение посольством Финляндии конвертов с порошком

МИД подтвердил получение посольством Финляндии конвертов с порошком - РИА Новости, 14.04.2023

МИД подтвердил получение посольством Финляндии конвертов с порошком

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство Финляндии в Москве обратилось в российское внешнеполитическое ведомство в связи с... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T20:28

2023-04-14T20:28

2023-04-14T20:37

в мире

россия

финляндия

москва

мария захарова

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039048_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2d81416c8a2cc0f351bcdb44f7fd40eb.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство Финляндии в Москве обратилось в российское внешнеполитическое ведомство в связи с получением миссией трех конвертов с неизвестным веществом, конверты переданы правоохранительным органам РФ.В размещённом на сайте МИД РФ ответе Захаровой на вопрос СМИ, указывается, что "можем подтвердить такое обращение посольства Финляндии в МИД России, в котором сообщается о том, что 13 апреля в почтовый ящик дипмиссии было доставлено три идентичных конверта, адресованных военному атташе и его помощникам"."Все три конверта были переданы диппредставительством российским правоохранительным органам. Посольству Финляндии по итогам будет предоставлена информация о результатах изучения случившегося", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20230414/finlyandiya-1865367170.html

россия

финляндия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, финляндия, москва, мария захарова, здоровье - общество