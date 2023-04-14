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Союзники Киева больше не верят в успешное контрнаступление ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 14.04.2023 (обновлено: 17:53 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/kontrnastuplenie-1865380443.html
Союзники Киева больше не верят в успешное контрнаступление ВСУ, пишут СМИ
Союзники Киева больше не верят в успешное контрнаступление ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2023
Союзники Киева больше не верят в успешное контрнаступление ВСУ, пишут СМИ
Европейские союзники не ожидают значительного прорыва от вероятного контрнаступления украинских войск, передает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника из... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:19
2023-04-14T17:53
специальная военная операция на украине
россия
в мире
европа
украина
денис шмыгаль
алексей резников
нато
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Европейские союзники не ожидают значительного прорыва от вероятного контрнаступления украинских войск, передает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника из ЕС."Некоторые европейские союзники Украины все более скептически относятся к тому, что ее вооруженные силы смогут совершить решающий прорыв в этом году, потому что силы обороны России успели окопаться перед надвигающимся наступлением", — отмечается в публикации.Гораздо более реалистичным в Евросоюзе видят продвижение ВСУ примерно на 30 километров вперед, что, как утверждается, должно позволить самой боеспособной украинской артиллерии доставать российские линии снабжения, а также "создаст условия для более глубокого наступления в 2024 году".Кроме того, в Европе стали скептически относиться к планам Украины захватить Мелитополь, чтобы разделить позиции российских войск, уточняется в статье."Настроение западных официальных лиц резко отличается от того, что было в конце 2022 года. &lt;...&gt; Союзники Киева сдерживают свои ожидания и рассматривают необходимость интенсивных боевых действий вплоть до 2024 года", — говорится в заключении. Оптимистичный настрой западных стран по поводу будущего Украины изменился после публикации утекших секретных документов Пентагона, где описываются реальное состояние ВСУ, а также планы НАТО по их укреплению. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и партнеров в нынешний конфликт. Ранее он также отмечал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230412/kontrnastuplenie-1864929788.html
https://ria.ru/20230414/ukraina-1865110660.html
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россия, в мире, европа, украина, денис шмыгаль, алексей резников, нато, дмитрий песков, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Европа, Украина, Денис Шмыгаль, Алексей Резников, НАТО, Дмитрий Песков, США, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Союзники Киева больше не верят в успешное контрнаступление ВСУ, пишут СМИ

Bloomberg: союзники Украины в ЕС не ждут прорыва от контрнаступления ВСУ в 2023 году

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Европейские союзники не ожидают значительного прорыва от вероятного контрнаступления украинских войск, передает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника из ЕС.
"Некоторые европейские союзники Украины все более скептически относятся к тому, что ее вооруженные силы смогут совершить решающий прорыв в этом году, потому что силы обороны России успели окопаться перед надвигающимся наступлением", — отмечается в публикации.

В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен допустил контрнаступление ВСУ в ближайшие недели. Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, призвал дождаться окончания распутицы. При этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль обозначил в качестве возможных сроков летние месяцы.

Гораздо более реалистичным в Евросоюзе видят продвижение ВСУ примерно на 30 километров вперед, что, как утверждается, должно позволить самой боеспособной украинской артиллерии доставать российские линии снабжения, а также "создаст условия для более глубокого наступления в 2024 году".
Кроме того, в Европе стали скептически относиться к планам Украины захватить Мелитополь, чтобы разделить позиции российских войск, уточняется в статье.
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"Настроение западных официальных лиц резко отличается от того, что было в конце 2022 года. <...> Союзники Киева сдерживают свои ожидания и рассматривают необходимость интенсивных боевых действий вплоть до 2024 года", — говорится в заключении.
Оптимистичный настрой западных стран по поводу будущего Украины изменился после публикации утекших секретных документов Пентагона, где описываются реальное состояние ВСУ, а также планы НАТО по их укреплению.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и партнеров в нынешний конфликт. Ранее он также отмечал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреЕвропаУкраинаДенис ШмыгальАлексей РезниковНАТОДмитрий ПесковСШАМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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