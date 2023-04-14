https://ria.ru/20230414/kontrnastuplenie-1865380443.html

Союзники Киева больше не верят в успешное контрнаступление ВСУ, пишут СМИ

Союзники Киева больше не верят в успешное контрнаступление ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2023

Союзники Киева больше не верят в успешное контрнаступление ВСУ, пишут СМИ

Европейские союзники не ожидают значительного прорыва от вероятного контрнаступления украинских войск, передает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника из... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:19

2023-04-14T16:19

2023-04-14T17:53

специальная военная операция на украине

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в мире

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денис шмыгаль

алексей резников

нато

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Европейские союзники не ожидают значительного прорыва от вероятного контрнаступления украинских войск, передает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника из ЕС."Некоторые европейские союзники Украины все более скептически относятся к тому, что ее вооруженные силы смогут совершить решающий прорыв в этом году, потому что силы обороны России успели окопаться перед надвигающимся наступлением", — отмечается в публикации.Гораздо более реалистичным в Евросоюзе видят продвижение ВСУ примерно на 30 километров вперед, что, как утверждается, должно позволить самой боеспособной украинской артиллерии доставать российские линии снабжения, а также "создаст условия для более глубокого наступления в 2024 году".Кроме того, в Европе стали скептически относиться к планам Украины захватить Мелитополь, чтобы разделить позиции российских войск, уточняется в статье."Настроение западных официальных лиц резко отличается от того, что было в конце 2022 года. <...> Союзники Киева сдерживают свои ожидания и рассматривают необходимость интенсивных боевых действий вплоть до 2024 года", — говорится в заключении. Оптимистичный настрой западных стран по поводу будущего Украины изменился после публикации утекших секретных документов Пентагона, где описываются реальное состояние ВСУ, а также планы НАТО по их укреплению. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и партнеров в нынешний конфликт. Ранее он также отмечал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230412/kontrnastuplenie-1864929788.html

https://ria.ru/20230414/ukraina-1865110660.html

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