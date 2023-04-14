Союзники Киева больше не верят в успешное контрнаступление ВСУ, пишут СМИ
Bloomberg: союзники Украины в ЕС не ждут прорыва от контрнаступления ВСУ в 2023 году
© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Европейские союзники не ожидают значительного прорыва от вероятного контрнаступления украинских войск, передает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника из ЕС.
"Некоторые европейские союзники Украины все более скептически относятся к тому, что ее вооруженные силы смогут совершить решающий прорыв в этом году, потому что силы обороны России успели окопаться перед надвигающимся наступлением", — отмечается в публикации.
В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен допустил контрнаступление ВСУ в ближайшие недели. Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, призвал дождаться окончания распутицы. При этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль обозначил в качестве возможных сроков летние месяцы.
Гораздо более реалистичным в Евросоюзе видят продвижение ВСУ примерно на 30 километров вперед, что, как утверждается, должно позволить самой боеспособной украинской артиллерии доставать российские линии снабжения, а также "создаст условия для более глубокого наступления в 2024 году".
Кроме того, в Европе стали скептически относиться к планам Украины захватить Мелитополь, чтобы разделить позиции российских войск, уточняется в статье.
"Настроение западных официальных лиц резко отличается от того, что было в конце 2022 года. <...> Союзники Киева сдерживают свои ожидания и рассматривают необходимость интенсивных боевых действий вплоть до 2024 года", — говорится в заключении.
Оптимистичный настрой западных стран по поводу будущего Украины изменился после публикации утекших секретных документов Пентагона, где описываются реальное состояние ВСУ, а также планы НАТО по их укреплению.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и партнеров в нынешний конфликт. Ранее он также отмечал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.