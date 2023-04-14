https://ria.ru/20230414/kongo-1865223891.html
Посол заявил о намерении ДРК использовать российский опыт в энергетике
Посол заявил о намерении ДРК использовать российский опыт в энергетике - РИА Новости, 14.04.2023
Посол заявил о намерении ДРК использовать российский опыт в энергетике
Демократическая Республика Конго хочет использовать российские технологии и опыт в сфере нефти и газа, заявил РИА Новости посол ДР Конго в России Иван Вангу... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T09:16
2023-04-14T09:16
2023-04-14T09:16
россия
демократическая республика конго
иван вангу нгимби
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Демократическая Республика Конго хочет использовать российские технологии и опыт в сфере нефти и газа, заявил РИА Новости посол ДР Конго в России Иван Вангу Нгимби. "Сегодня благодаря специальной военной операции мы выяснили, что Россия является силой с точки зрения нефти и газа. Мы заинтересованы в российских технологиях и опыте в этой сфере, идут переговоры по этому вопросу", - сказал Нгимби. По его словам, ДР Конго выставила на тендер месторождения нефти и газа, одна из российских компаний проявила заинтересованность и провела видеоконференцию с министром углеводородов. "Российская сторона была заинтересована настолько, что пригласила министра в Россию на конференцию по энергетике, которая недавно состоялась, однако министр не смог поехать в тот момент из-за перестановок в правительстве нашей страны. Но заинтересованность есть с обеих сторон", - отметил дипломат. Нгимби подчеркнул, что ведется подготовка к визиту в Россию министра углеводородов в скором времени, однако сроки пока не определены. Посол также добавил, что несколько российских компаний работают в области разведки полезных ископаемых, однако присутствие находится не на том уровне, который бы хотела ДР Конго.
https://ria.ru/20230411/kamerun-1864412379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, демократическая республика конго, иван вангу нгимби, в мире
Россия, Демократическая Республика Конго, Иван Вангу Нгимби, В мире
Посол заявил о намерении ДРК использовать российский опыт в энергетике
Посол: Демократическая Республика Конго хочет использовать российский опыт в энергетике
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Демократическая Республика Конго хочет использовать российские технологии и опыт в сфере нефти и газа, заявил РИА Новости посол ДР Конго в России Иван Вангу Нгимби.
"Сегодня благодаря специальной военной операции мы выяснили, что Россия является силой с точки зрения нефти и газа. Мы заинтересованы в российских технологиях и опыте в этой сфере, идут переговоры по этому вопросу", - сказал Нгимби.
По его словам, ДР Конго выставила на тендер месторождения нефти и газа, одна из российских компаний проявила заинтересованность и провела видеоконференцию с министром углеводородов.
"Российская сторона была заинтересована настолько, что пригласила министра в Россию на конференцию по энергетике, которая недавно состоялась, однако министр не смог поехать в тот момент из-за перестановок в правительстве нашей страны. Но заинтересованность есть с обеих сторон", - отметил дипломат.
Нгимби подчеркнул, что ведется подготовка к визиту в Россию министра углеводородов в скором времени, однако сроки пока не определены. Посол также добавил, что несколько российских компаний работают в области разведки полезных ископаемых, однако присутствие находится не на том уровне, который бы хотела ДР Конго.
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