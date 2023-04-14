https://ria.ru/20230414/kongo-1865223891.html

Посол заявил о намерении ДРК использовать российский опыт в энергетике

Посол заявил о намерении ДРК использовать российский опыт в энергетике - РИА Новости, 14.04.2023

Посол заявил о намерении ДРК использовать российский опыт в энергетике

Демократическая Республика Конго хочет использовать российские технологии и опыт в сфере нефти и газа, заявил РИА Новости посол ДР Конго в России Иван Вангу... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T09:16

2023-04-14T09:16

2023-04-14T09:16

россия

демократическая республика конго

иван вангу нгимби

в мире

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Демократическая Республика Конго хочет использовать российские технологии и опыт в сфере нефти и газа, заявил РИА Новости посол ДР Конго в России Иван Вангу Нгимби. "Сегодня благодаря специальной военной операции мы выяснили, что Россия является силой с точки зрения нефти и газа. Мы заинтересованы в российских технологиях и опыте в этой сфере, идут переговоры по этому вопросу", - сказал Нгимби. По его словам, ДР Конго выставила на тендер месторождения нефти и газа, одна из российских компаний проявила заинтересованность и провела видеоконференцию с министром углеводородов. "Российская сторона была заинтересована настолько, что пригласила министра в Россию на конференцию по энергетике, которая недавно состоялась, однако министр не смог поехать в тот момент из-за перестановок в правительстве нашей страны. Но заинтересованность есть с обеих сторон", - отметил дипломат. Нгимби подчеркнул, что ведется подготовка к визиту в Россию министра углеводородов в скором времени, однако сроки пока не определены. Посол также добавил, что несколько российских компаний работают в области разведки полезных ископаемых, однако присутствие находится не на том уровне, который бы хотела ДР Конго.

https://ria.ru/20230411/kamerun-1864412379.html

россия

демократическая республика конго

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, демократическая республика конго, иван вангу нгимби, в мире