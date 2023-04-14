В Омской области началось строительство молочно-животноводческого комплекса
Хоценко дал старт строительству молочно-животноводческого комплекса в Омской области
Архитектор на стройке. Архивное фото
ОМСК, 14 апр - РИА Новости. Врио губернатора Омской области дал старт строительству молочно-животноводческого комплекса на 1 800 коров, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Глава региона побывал в Марьяновском районе, основу экономики которого составляет сельское хозяйство. Уточняется, что здесь находятся 19 сельскохозяйственных организаций и индивидуальных предпринимателей, 38 крестьянских (фермерских) хозяйств и почти 10 тысяч личных подсобных хозяйств. По объему производства сельскохозяйственной продукции Марьяновский район занимает 11 место по области и имеет достойный потенциал.
"Стартовало строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов коров производственной мощностью 16,2 тысячи тонн молока в год. В закладке фундамента будущего животноводческого комплекса принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко. На первом блоке в основании сооружения глава региона написал: "Успехов! Увидимся в феврале 2024 года". Именно к этому сроку должна быть сдана первая очередь молочно-товарной фермы. В составе первой очереди объекта будут построены доильно-молочный блок, родильное отделение, телятник", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что инвестором проекта выступает сам конезавод, а объем собственных и заемных средств оценивается в 2,1 миллиарда рублей. Ещё 400 млн рублей составляет инфраструктурный бюджетный кредит, который оформляет на себя Омская область под 3% по федеральной программе для создания объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Речь о водопроводных и электрических сетях, природном газе и обновлении дороги к новой площадке сельхозпроизводства.