https://ria.ru/20230414/kollaps-1865207034.html
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о коллапсе в США
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о коллапсе в США - РИА Новости, 14.04.2023
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о коллапсе в США
Американская банковская система столкнулась с серьезным вызовом и движется к коллапсу, заявил в интервью Fox Business профессор экономики Нью-Йоркского... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T04:50
2023-04-14T04:50
2023-04-14T05:57
сша
silicon valley bank
в мире
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американская банковская система столкнулась с серьезным вызовом и движется к коллапсу, заявил в интервью Fox Business профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года.По его мнению, проблема кроется в региональных банках, которые выдают кредиты по ипотеке, коммерческой недвижимости, а также бизнесу и малым и средним предприятиям. После краха Silicon Valley Bank более мелкие банки усложнят процесс получения кредитов, из-за чего в США "начнется кредитный кризис"."Этот кризис значительно повысит вероятность рецессии, жесткой посадки, куда более серьезной, чем это было раньше. Таким образом, мы сталкиваемся с опасным вызовом для значительной части американской банковской системы", — продолжил Рубини.На вопрос о том, какие признаки укажут на то, что рынок "достиг дна", экономист ответил, что "самое худшее еще впереди".В начале марта в США закрылся Silicon Valley Bank, который стал самым крупным банком, рухнувшим в стране после глобального финансового кризиса 2008 года. Затем власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. На этом фоне начали разгораться опасения по поводу возможного кризиса в американской банковской системе — акции банковского сектора начали проседать, потянув за собой и европейские кредитные организации. Как следствие, в США за две недели с 8 по 22 марта клиенты забрали с банковских депозитов 300 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230408/ekonomika-1863933922.html
https://ria.ru/20230406/krizis-1863361980.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, silicon valley bank, в мире
США, Silicon Valley Bank, В мире
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о коллапсе в США
Предсказавший кризис 2008 года экономист Рубини предупредил о кредитном коллапсе в США
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Американская банковская система столкнулась с серьезным вызовом и движется к коллапсу, заявил в интервью
Fox Business профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года.
«
"США движутся к кредитному кризису, который вовлечет экономику в рецессию", — рассказал он.
По его мнению, проблема кроется в региональных банках, которые выдают кредиты по ипотеке, коммерческой недвижимости, а также бизнесу и малым и средним предприятиям. После краха Silicon Valley Bank
более мелкие банки усложнят процесс получения кредитов, из-за чего в США
"начнется кредитный кризис".
"Этот кризис значительно повысит вероятность рецессии, жесткой посадки, куда более серьезной, чем это было раньше. Таким образом, мы сталкиваемся с опасным вызовом для значительной части американской банковской системы", — продолжил Рубини.
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На вопрос о том, какие признаки укажут на то, что рынок "достиг дна", экономист ответил, что "самое худшее еще впереди".
В начале марта в США закрылся Silicon Valley Bank, который стал самым крупным банком, рухнувшим в стране после глобального финансового кризиса 2008 года. Затем власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. На этом фоне начали разгораться опасения по поводу возможного кризиса в американской банковской системе — акции банковского сектора начали проседать, потянув за собой и европейские кредитные организации. Как следствие, в США за две недели с 8 по 22 марта клиенты забрали с банковских депозитов 300 миллиардов долларов.
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