https://ria.ru/20230414/kitay-1865336996.html
"Напрашивается". В Китае ответили на "безумное" заявление премьера Польши
"Напрашивается". В Китае ответили на "безумное" заявление премьера Польши - РИА Новости, 14.04.2023
"Напрашивается". В Китае ответили на "безумное" заявление премьера Польши
Читатели издания "Гуанча" раскритиковали премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, спрогнозировавшего нападение Китая на Тайвань в случае поражения Украины в РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:27
2023-04-14T14:27
2023-04-14T18:00
в мире
польша
матеуш моравецкий
китай
тайвань
украина
россия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели издания "Гуанча" раскритиковали премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, спрогнозировавшего нападение Китая на Тайвань в случае поражения Украины в противостоянии с Россией."Эта страна вконец обезумела. Польша напрашивается на уничтожение", — написал один из комментаторов."Польша заняла первое место по безумству", — поддержал другой."Польша все еще не выучила урок истории", — поделился мнением еще один пользователь. "Сейчас некоторые маленькие восточноевропейские страны очень рвутся вперед. Кто вселил в них такую уверенность?" — задались вопросом читатели.В пятницу утром посольство Китая в Варшаве выразило решительный протест из-за заявления польского премьера, назвав Тайвань внутренним вопросом КНР и указав, что его нельзя сравнивать с ситуацией на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230414/polsha-1865305670.html
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в мире, польша, матеуш моравецкий, китай, тайвань, украина, россия
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Китай, Тайвань, Украина, Россия
"Напрашивается". В Китае ответили на "безумное" заявление премьера Польши
Читатели "Гуанча" осудили премьера Польши Моравецкого за слова о нападении КНР на Тайвань