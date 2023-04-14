https://ria.ru/20230414/kitay-1865336996.html

"Напрашивается". В Китае ответили на "безумное" заявление премьера Польши

"Напрашивается". В Китае ответили на "безумное" заявление премьера Польши - РИА Новости, 14.04.2023

"Напрашивается". В Китае ответили на "безумное" заявление премьера Польши

Читатели издания "Гуанча" раскритиковали премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, спрогнозировавшего нападение Китая на Тайвань в случае поражения Украины в РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:27

2023-04-14T14:27

2023-04-14T18:00

в мире

польша

матеуш моравецкий

китай

тайвань

украина

россия

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели издания "Гуанча" раскритиковали премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, спрогнозировавшего нападение Китая на Тайвань в случае поражения Украины в противостоянии с Россией."Эта страна вконец обезумела. Польша напрашивается на уничтожение", — написал один из комментаторов."Польша заняла первое место по безумству", — поддержал другой."Польша все еще не выучила урок истории", — поделился мнением еще один пользователь. "Сейчас некоторые маленькие восточноевропейские страны очень рвутся вперед. Кто вселил в них такую уверенность?" — задались вопросом читатели.В пятницу утром посольство Китая в Варшаве выразило решительный протест из-за заявления польского премьера, назвав Тайвань внутренним вопросом КНР и указав, что его нельзя сравнивать с ситуацией на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230414/polsha-1865305670.html

https://ria.ru/20230414/polsha-1865149080.html

польша

китай

тайвань

украина

россия

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в мире, польша, матеуш моравецкий, китай, тайвань, украина, россия