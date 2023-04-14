https://ria.ru/20230414/kino-1865032204.html

Любовь Аксенова: "В токсичных отношениях я всегда чувствовала вину"

Любовь Аксенова: "В токсичных отношениях я всегда чувствовала вину" - РИА Новости, 14.04.2023

Любовь Аксенова: "В токсичных отношениях я всегда чувствовала вину"

Звезда сериалов "Мажоры", "Бывшие", "Почка" сыграла главную роль в проекте "Жить жизнь" от создателей хита "Содержанки". Новая лента — о манипулятивных... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T08:00

2023-04-14T08:00

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Звезда сериалов "Мажоры", "Бывшие", "Почка" сыграла главную роль в проекте "Жить жизнь" от создателей хита "Содержанки". Новая лента — о манипулятивных отношениях и абьюзе. Одна из первых красавиц российского кино Любовь Аксенова рассказала в интервью РИА Новости о личном опыте болезненной любви.— Манипуляции в отношениях — тема для нас достаточно новая. Насколько она актуальна? — Человеческие отношения — тема всегда актуальная. И кино, и литература занимаются прежде всего этим. "Жить жизнь" говорит об этом со зрителем открыто. Там история о потерянной любви, которую все реже и реже можно встретить в окружающем мире, как точно сказала Даша Мороз на премьере. Люди стали более закрыты и чаще отдаляются друг от друга. Зрителю интересно следить за развитием сюжета и в чем-то узнавать себя. — У вас тоже был опыт отношений с неосознанной манипуляцией? — Да, был. К счастью, не такой болезненный, как у героини Анны, которую я сыграла. Такой опыт важно прорабатывать со специалистом — психологом или психотерапевтом. Или хотя бы проговаривать с друзьями и близкими. — В чем проявлялись манипуляции? — Человек мог пропасть на неделю безо всякого повода. Я постоянно чувствовала себя виноватой. Но теперь понимаю, что это типичное состояние жертвы в подобных отношениях. Любая небезупречность с моей стороны вызывала обвинения. Я постоянно переживала, что со мной что-то не так. Все строилось на страхе потерять отношения. "И слава Богу!" — понимаю сейчас. Но тогда в силу юности и внутренней незрелости испытывала тревогу и сомневалась в себе. — Как удалось из этого выйти? — Повезло! (Смеется.) Я повзрослела и в какой-то момент поняла, что тогда именно такой опыт был мне нужен. Потому что психологически здоровый человек не будет терпеть манипуляции. — Читали ли вы специальную литературу, чтобы лучше разобраться в себе в тот момент? Ведь раньше не было столько коучей в интернете. — Манипуляторы бывают осознанные: изучают соответствующую литературу, посещают клубы, учатся у коучей. Но нередко человек так себя ведет бессознательно — из-за воспитания, внутренних страхов или потому что не умеет по-другому. Я не читала специальных книг, чтобы разобраться в ситуации. Меня поддерживали подруги и родители: они твердили, что манипулятивные отношения — не норма. — С вашим мужем Павлом вышло совсем иначе. Почему? — Думаю, благодаря желанию идти друг другу навстречу, понимать и слышать другого. — Как считаете, нужен "перчик", драйв в отношениях? Можете вызвать легкую ревность иногда? — Проведу аналогию с юмором. Высший пилотаж, когда он никого не уничижает и не затрагивает личность. То же самое и в отношениях: нездорово получать подтверждение собственной значимости, используя партнера. Если люди флиртуют, подначивают друг друга — почему бы и нет, это прекрасно. Много положительных эмоций можно испытывать при этом. — Когда вы готовились к роли в фильме "Без меня", разъезжались с мужем, чтобы прочувствовать одиночество. Как настраивались на образ жертвы манипулятора? — Хватило личного опыта. Подготовка была связана в первую очередь с пластикой персонажа, ее манерой двигаться. Анна Богинская — очень женственная, тонкая, она должна была быть такой грациозной, обтекаемой — словно стихия воды. Как ветки деревьев, которые даже в ветреную погоду гнутся плавно. Для Анны разработали такую хореографию, которая подчеркивала бы ее внутреннюю суть. Я должна была двигаться словно немного в ритме танца. — Почему ушли от блонда? В "Почке" смотрелось очень эффектно! — Анна другая. Хотя она и деловая, и хищница, но внутри очень ранимая и живая. Белые волосы, четкая прическа — совершенно не про нее. На пробах у нас даже были парики с длинными волосами натуральных оттенков. Но в итоге остановились на естественной стрижке. — Как вам самой быть блондинкой? Изменилось ли отношение к жизни? — Мне нравится экспериментировать! Сейчас я чувствую себя блондинкой, а почувствую брюнеткой — перекрашусь. В этом смысле я нашла идеальную работу — можно без угрызений совести меняться под каждый проект. — Есть ощущение, что вы всегда на позитиве. Из-за чего можете погрустить? — Мне нравится испытывать разные эмоции. Раньше я пыталась избавиться от грусти, но потом поняла, что это тоже одно из чувств, наряду с радостью и благодарностью.Однако поскольку уныние — смертный грех, нужно стараться "жить счастливую жизнь". Это великий дар. Счастье для меня во многом связано со спокойствием. Если нервничаю — это маркер того, что я устала, поэтому в таких случаях ложусь спать. Как говорится, утро вечера мудренее. Когда просыпаешься и смотришь на ту же ситуацию, уже легче находишь решение. Но на осознание этого ушло немало времени, в этом сильно помог мой супруг. — А что для вас "жить жизнь"? От чего вы получаете истинное удовольствие, кайфуете? — От внутреннего спокойствия. Главное быть в гармонии с собой. Премьера сериала состоялась на сервисе онлайн-кинотеатра Start 13 апреля.

https://ria.ru/20230412/kino-1864503059.html

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2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

кино и сериалы, что посмотреть , знаменитости