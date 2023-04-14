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ВСУ уничтожили или повредили более 70 храмов в Донбассе

ВСУ уничтожили или повредили более 70 храмов в Донбассе - РИА Новости, 14.04.2023

ВСУ уничтожили или повредили более 70 храмов в Донбассе

Украинские войска повредили или полностью уничтожили более 70 храмов в Донбассе, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:42

2023-04-14T13:42

2023-04-14T14:55

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

ян гагин

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Украинские войска повредили или полностью уничтожили более 70 храмов в Донбассе, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."Мы сейчас находимся у одного из храмов, который — как и все, собственно говоря, храмы в Донбассе, — получил повреждения во время бесчеловечных обстрелов украинских нацистов. Во время самого конфликта повреждено более 70 храмов — либо повреждено, либо уничтожено окончательно", — сказал он.По словам Гагина, несмотря на атаки ВСУ, которые привели к жертвам среди священнослужителей и прихожан, в храмах продолжаются службы.Накануне бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевские власти с 2014 года отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) более 600 храмов, еще около сотни обителей сожгли и уничтожили.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, происходят нападения на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.

https://ria.ru/20230414/zakhvat-1865245028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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