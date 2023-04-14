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ВСУ уничтожили или повредили более 70 храмов в Донбассе - РИА Новости, 14.04.2023
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13:42 14.04.2023 (обновлено: 14:55 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/khramy-1865317258.html
ВСУ уничтожили или повредили более 70 храмов в Донбассе
ВСУ уничтожили или повредили более 70 храмов в Донбассе - РИА Новости, 14.04.2023
ВСУ уничтожили или повредили более 70 храмов в Донбассе
Украинские войска повредили или полностью уничтожили более 70 храмов в Донбассе, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:42
2023-04-14T14:55
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
ян гагин
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Украинские войска повредили или полностью уничтожили более 70 храмов в Донбассе, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."Мы сейчас находимся у одного из храмов, который — как и все, собственно говоря, храмы в Донбассе, — получил повреждения во время бесчеловечных обстрелов украинских нацистов. Во время самого конфликта повреждено более 70 храмов — либо повреждено, либо уничтожено окончательно", — сказал он.По словам Гагина, несмотря на атаки ВСУ, которые привели к жертвам среди священнослужителей и прихожан, в храмах продолжаются службы.Накануне бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевские власти с 2014 года отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) более 600 храмов, еще около сотни обителей сожгли и уничтожили.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, происходят нападения на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
https://ria.ru/20230414/zakhvat-1865245028.html
донецкая народная республика
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Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Ян Гагин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Петр Порошенко, Николай Азаров (политик), Донбасс, Верховная Рада Украины
ВСУ уничтожили или повредили более 70 храмов в Донбассе

Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ уничтожили или повредили более 70 храмов в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазрушенный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка в Донецкой Народной Республике
Разрушенный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка в Донецкой Народной Республике - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Разрушенный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка в Донецкой Народной Республике. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Украинские войска повредили или полностью уничтожили более 70 храмов в Донбассе, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Мы сейчас находимся у одного из храмов, который — как и все, собственно говоря, храмы в Донбассе, — получил повреждения во время бесчеловечных обстрелов украинских нацистов. Во время самого конфликта повреждено более 70 храмов — либо повреждено, либо уничтожено окончательно", — сказал он.
По словам Гагина, несмотря на атаки ВСУ, которые привели к жертвам среди священнослужителей и прихожан, в храмах продолжаются службы.
«
"В это тяжелое время сами храмы стали не только центрами притяжения для верующих, но и центрами распределения гуманитарной помощи", — подытожил советник врио главы республики.
Накануне бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевские власти с 2014 года отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) более 600 храмов, еще около сотни обителей сожгли и уничтожили.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, происходят нападения на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.
В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаЯн ГагинРоссияСитуация в ДНР и ЛНРПетр ПорошенкоНиколай Азаров (политик)ДонбассВерховная Рада Украины
 
 
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