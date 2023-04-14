https://ria.ru/20230414/khram-1865471529.html

В Киевской области сгорел храм УПЦ

В Киевской области сгорел храм УПЦ - РИА Новости, 14.04.2023

В Киевской области сгорел храм УПЦ

Храм Святой Матроны, принадлежавший канонической Украинской православной церкви, сгорел в селе в Киевской области, причины пожара устанавливаются, сообщили в... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T21:44

2023-04-14T21:44

2023-04-14T21:44

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киевская область

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Храм Святой Матроны, принадлежавший канонической Украинской православной церкви, сгорел в селе в Киевской области, причины пожара устанавливаются, сообщили в пятницу в управлении Госслужбы по чрезвычайным происшествиям по области. "Тринадцатого апреля в 20.50 (совпадает с мск -ред.) в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании церкви Святой Матроны в селе Гута-Межигорская Петровской объединенной территориальной общины... По прибытию спасатели установили, что помещения религиозного сооружения горят по всей площади", - говорится на сайте управления ГСЧС. Отмечается, что пожар был локализован и ликвидирован в течение получаса. Пострадавших и погибших обнаружено не было, причины пожара устанавливаются. В январе в Киевской области горел другой храм УПЦ - в селе Гнедин Бориспольского района. Тогда огонь охватил площадь в 375 квадратных метров, пострадавших не оказалось.

https://ria.ru/20200424/1570547174.html

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в мире, киевская область, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц