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В Киевской области сгорел храм УПЦ - РИА Новости, 14.04.2023
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Религия
 
21:44 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/khram-1865471529.html
В Киевской области сгорел храм УПЦ
В Киевской области сгорел храм УПЦ - РИА Новости, 14.04.2023
В Киевской области сгорел храм УПЦ
Храм Святой Матроны, принадлежавший канонической Украинской православной церкви, сгорел в селе в Киевской области, причины пожара устанавливаются, сообщили в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T21:44
2023-04-14T21:44
религия
в мире
киевская область
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Храм Святой Матроны, принадлежавший канонической Украинской православной церкви, сгорел в селе в Киевской области, причины пожара устанавливаются, сообщили в пятницу в управлении Госслужбы по чрезвычайным происшествиям по области. "Тринадцатого апреля в 20.50 (совпадает с мск -ред.) в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании церкви Святой Матроны в селе Гута-Межигорская Петровской объединенной территориальной общины... По прибытию спасатели установили, что помещения религиозного сооружения горят по всей площади", - говорится на сайте управления ГСЧС. Отмечается, что пожар был локализован и ликвидирован в течение получаса. Пострадавших и погибших обнаружено не было, причины пожара устанавливаются. В январе в Киевской области горел другой храм УПЦ - в селе Гнедин Бориспольского района. Тогда огонь охватил площадь в 375 квадратных метров, пострадавших не оказалось.
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в мире, киевская область, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, В мире, Киевская область, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
В Киевской области сгорел храм УПЦ

В Киевской области сгорел храм Святой Матроны, принадлежавший УПЦ

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник пожарной службы МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Храм Святой Матроны, принадлежавший канонической Украинской православной церкви, сгорел в селе в Киевской области, причины пожара устанавливаются, сообщили в пятницу в управлении Госслужбы по чрезвычайным происшествиям по области.
"Тринадцатого апреля в 20.50 (совпадает с мск -ред.) в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании церкви Святой Матроны в селе Гута-Межигорская Петровской объединенной территориальной общины... По прибытию спасатели установили, что помещения религиозного сооружения горят по всей площади", - говорится на сайте управления ГСЧС.
Отмечается, что пожар был локализован и ликвидирован в течение получаса. Пострадавших и погибших обнаружено не было, причины пожара устанавливаются.
В январе в Киевской области горел другой храм УПЦ - в селе Гнедин Бориспольского района. Тогда огонь охватил площадь в 375 квадратных метров, пострадавших не оказалось.
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