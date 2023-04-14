https://ria.ru/20230414/khakery-1865316017.html

Минцифры заявило, что "белых" хакеров в России оказалось мало

Минцифры заявило, что "белых" хакеров в России оказалось мало - РИА Новости, 14.04.2023

Минцифры заявило, что "белых" хакеров в России оказалось мало

"Белых" хакеров ("пентестеров") в России оказало мало, а у существующих было очень много заказов, в связи с этим компании запустили новые курсы для таких... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:39

2023-04-14T13:39

2023-04-14T13:39

россия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. "Белых" хакеров ("пентестеров") в России оказало мало, а у существующих было очень много заказов, в связи с этим компании запустили новые курсы для таких специалистов, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности министерства Владимир Бенгин. "У нас, кстати, очень мало пентестеров в стране оказалось. На протяжении последнего года все топовые команды заняты и не только топовые, но и маленькие команды, совсем маленькие тоже говорят - у всех заказов очень много. И, оказывается, хакеров у нас мало. Поэтому запустили несколько обучений. За это компаниям спасибо", - сказал Бенгин на форуме CISO. По его словам, ведомство за то, чтобы обучение пентестеров происходило "в отрасли". "Мы видим, что сейчас уже появилось два или три новых курса за последние четыре месяца", - отметил Бенгин.

https://ria.ru/20230413/khakery-1865183260.html

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