https://ria.ru/20230414/kapitoliy-1865402793.html
В США изъяли штурмовую винтовку из машины на подъезде к Капитолию
В США изъяли штурмовую винтовку из машины на подъезде к Капитолию - РИА Новости, 14.04.2023
В США изъяли штурмовую винтовку из машины на подъезде к Капитолию
Охрана американского конгресса обнаружила штурмовую винтовку в машине на подъезде к комплексу зданий Капитолия, но не считает, что у водителя были агрессивные... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:15
2023-04-14T17:15
2023-04-14T17:15
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Охрана американского конгресса обнаружила штурмовую винтовку в машине на подъезде к комплексу зданий Капитолия, но не считает, что у водителя были агрессивные намерения, сообщила капитолийская полиция. Оружие, частично прикрытое одеялом, нашли рано утром в пятницу в кузове пикапа на пункте досмотра. "Хотя наши следователи все еще изучают это дело, на данный момент нет свидетельств, которые бы указывали на то, что это лицо готовило нападение на конгресс или комплекс Капитолия", - сообщила полиция. Водителю, 57-летнему жителю штата Мэриленд, грозят обвинения во владении незарегистрированным огнестрельным оружием и боеприпасами. За прошлый год полиция Капитолия изъяла около 40 единиц огнестрельного оружия, в основном у людей, которые проезжали транзитом через район, где расположены здания конгресса.
https://ria.ru/20230414/zaderzhanie-1865353219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (город)
В мире, США, Вашингтон (город)
В США изъяли штурмовую винтовку из машины на подъезде к Капитолию
Полиция США изъяла штурмовую винтовку из машины на подъезде к Капитолию в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Охрана американского конгресса обнаружила штурмовую винтовку в машине на подъезде к комплексу зданий Капитолия, но не считает, что у водителя были агрессивные намерения, сообщила капитолийская полиция.
Оружие, частично прикрытое одеялом, нашли рано утром в пятницу в кузове пикапа на пункте досмотра.
"Хотя наши следователи все еще изучают это дело, на данный момент нет свидетельств, которые бы указывали на то, что это лицо готовило нападение на конгресс или комплекс Капитолия", - сообщила полиция.
Водителю, 57-летнему жителю штата Мэриленд
, грозят обвинения во владении незарегистрированным огнестрельным оружием и боеприпасами.
За прошлый год полиция Капитолия изъяла около 40 единиц огнестрельного оружия, в основном у людей, которые проезжали транзитом через район, где расположены здания конгресса.
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