https://ria.ru/20230414/kanikuly-1865211355.html

Эксперт Минфина предупредила о рисках при оформлении кредитных каникул

Эксперт Минфина предупредила о рисках при оформлении кредитных каникул - РИА Новости, 14.04.2023

Эксперт Минфина предупредила о рисках при оформлении кредитных каникул

Многие банки предлагают заемщикам в сложной финансовой ситуации "отдохнуть" от кредита от пары месяцев до полугода с помощью кредитных каникул: оформлять их... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T06:02

2023-04-14T06:02

2023-04-14T06:04

россия

ольга дайнеко

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Многие банки предлагают заемщикам в сложной финансовой ситуации "отдохнуть" от кредита от пары месяцев до полугода с помощью кредитных каникул: оформлять их необходимо внимательно, иначе можно столкнуться с непредвиденными расходами, рассказала РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. С 2019 года законная возможность временно снизить долговую нагрузку есть у ипотечных заемщиков. По остальным видам кредитования льготный период предоставлялся в рамках ограниченного периода времени и с соблюдением требований к заемщику по снижению уровня доходов: в период пандемии и в связи с санкциями. На сегодня право на кредитные каникулы есть у мобилизованных и участников СВО и членов их семей, а также у ипотечников. "Важно понимать различия кредитных каникул "по закону" от индивидуальных программ банков по предоставлению льготного периода кредитования. Случается, что заемщик соответствует требованиям закона, но в своем требовании или заявлении на кредитные каникулы не указывает вид льготного периода. В этом случае вместо кредитных каникул, гарантированных законом, можно получить "каникулы" на условиях банка. Невнимательность и поспешность "на входе" обернется разочарованием после окончания каникул", - предупреждает Дайнеко. Например, может получиться так, что накопленную задолженность нужно будет погашать сразу после каникул: ежемесячный платеж увеличится, обращает внимание эксперт. После каникул "по закону" накопленный долг переносится на конец кредитования, увеличивая срок кредита, но ежемесячный платеж остается прежним, поясняет Дайнеко. Исключением является долг по кредитным картам. Также может возникнуть ситуация, при которой долг по потребительскому кредитованию будет копиться из расчета договорных процентов, а не 2/3 от среднерыночных.

https://ria.ru/20230414/refinansirovanie-1865205104.html

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россия, ольга дайнеко, министерство финансов рф (минфин россии), общество