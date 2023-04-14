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ДРК обсуждает с "Камазом" производство автомобилей в Киншасе - РИА Новости, 14.04.2023
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07:06 14.04.2023 (обновлено: 07:15 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/kamaz-1865213359.html
ДРК обсуждает с "Камазом" производство автомобилей в Киншасе
ДРК обсуждает с "Камазом" производство автомобилей в Киншасе - РИА Новости, 14.04.2023
ДРК обсуждает с "Камазом" производство автомобилей в Киншасе
ДР Конго обсуждает с российской компанией "Камаз" увеличение экспорта российских грузовиков, а также создание сборочного производства этих автомобилей в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T07:06
2023-04-14T07:15
авто
киншаса (город)
россия
иван вангу нгимби
в мире
демократическая республика конго
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ДР Конго обсуждает с российской компанией "Камаз" увеличение экспорта российских грузовиков, а также создание сборочного производства этих автомобилей в Киншасе, заявил РИА Новости посол ДРК в РФ Иван Вангу Нгимби. По словам конголезского дипломата, ранее он провел встречу с главой компании "Камаз", в ходе которой, в том числе, обсудил поставки российских грузовиков в ДР Конго "в большем количестве". Он отметил, что российские грузовики "Камаз" очень известны в ДРК и местные пользователи "ценят их качество".
https://ria.ru/20230414/mir-1865205939.html
киншаса (город)
россия
демократическая республика конго
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авто, киншаса (город), россия, иван вангу нгимби, в мире, демократическая республика конго
Авто, Киншаса (город), Россия, Иван Вангу Нгимби, В мире, Демократическая Республика Конго
ДРК обсуждает с "Камазом" производство автомобилей в Киншасе

Посол Нгимби: ДРК обсуждает с "Камазом" сборочное производство автомобилей в Киншасе

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКрепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки грузового автомобиля КамАЗ 5490 NEO
Крепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки грузового автомобиля КамАЗ 5490 NEO - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Крепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки грузового автомобиля КамАЗ 5490 NEO. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ДР Конго обсуждает с российской компанией "Камаз" увеличение экспорта российских грузовиков, а также создание сборочного производства этих автомобилей в Киншасе, заявил РИА Новости посол ДРК в РФ Иван Вангу Нгимби.
По словам конголезского дипломата, ранее он провел встречу с главой компании "Камаз", в ходе которой, в том числе, обсудил поставки российских грузовиков в ДР Конго "в большем количестве".
«
"Помимо (поставок) запасных частей, сервисного обслуживания и обучения вождению этих автомобилей, мы также обсуждаем возможность создания в будущем завода по сборке автомобилей "Камаз" в Демократической Республике Конго", - сказал посол.
Он отметил, что российские грузовики "Камаз" очень известны в ДРК и местные пользователи "ценят их качество".
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АвтоКиншаса (город)РоссияИван Вангу НгимбиВ миреДемократическая Республика Конго
 
 
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