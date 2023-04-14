https://ria.ru/20230414/kamaz-1865213359.html

ДРК обсуждает с "Камазом" производство автомобилей в Киншасе

ДРК обсуждает с "Камазом" производство автомобилей в Киншасе - РИА Новости, 14.04.2023

ДРК обсуждает с "Камазом" производство автомобилей в Киншасе

ДР Конго обсуждает с российской компанией "Камаз" увеличение экспорта российских грузовиков, а также создание сборочного производства этих автомобилей в... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T07:06

2023-04-14T07:06

2023-04-14T07:15

авто

киншаса (город)

россия

иван вангу нгимби

в мире

демократическая республика конго

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ДР Конго обсуждает с российской компанией "Камаз" увеличение экспорта российских грузовиков, а также создание сборочного производства этих автомобилей в Киншасе, заявил РИА Новости посол ДРК в РФ Иван Вангу Нгимби. По словам конголезского дипломата, ранее он провел встречу с главой компании "Камаз", в ходе которой, в том числе, обсудил поставки российских грузовиков в ДР Конго "в большем количестве". Он отметил, что российские грузовики "Камаз" очень известны в ДРК и местные пользователи "ценят их качество".

https://ria.ru/20230414/mir-1865205939.html

киншаса (город)

россия

демократическая республика конго

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авто, киншаса (город), россия, иван вангу нгимби, в мире, демократическая республика конго