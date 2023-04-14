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В Германии не увидели смысла в поставках Украине современных истребителей - РИА Новости, 14.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:45 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/istrebiteli-1865464174.html
В Германии не увидели смысла в поставках Украине современных истребителей
В Германии не увидели смысла в поставках Украине современных истребителей - РИА Новости, 14.04.2023
В Германии не увидели смысла в поставках Украине современных истребителей
Украине не нужны стоящие на вооружении немецких ВВС современные истребители, такие как Eurofighter или Tornado, поскольку украинские пилоты умеют управлять лишь РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T20:45
2023-04-14T20:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
сергей лавров
нато
eurofighter typhoon
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БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Украине не нужны стоящие на вооружении немецких ВВС современные истребители, такие как Eurofighter или Tornado, поскольку украинские пилоты умеют управлять лишь советскими боевыми самолётами, заявила в пятницу глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) в интервью Welt am Sonntag. Ранее правительство Германии разрешило по запросу Польши реэкспорт на Украину польских истребителей МиГ-29, доставшихся ФРГ после объединения с ГДР. Конкретно речь идёт о пяти истребителях МиГ-29, стоявших на вооружении ГДР и после воссоединения Германии проданных в 2002 году Польше. "Я считаю излишним, что решение о переброске танков Leopard на Украину вызвало дискуссию об истребителях. Я не вижу немецкие Eurofighter или Tornado в небе над Украиной", - сказала депутат. В то же время она поддержала намерения восточноевропейских партнёров поставить Киеву ещё больше советских МиГ, так как "украинцы владеют этими системами". По мнению депутата, сейчас важно поставлять боеприпасы и компоненты к тем видам вооружения, которые были направлены на Украину. Штрак-Циммерманн ранее критиковала промедление в решении с поставками немецких танков на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230411/samolet-1864585980.html
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в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, нато, eurofighter typhoon, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, НАТО, Eurofighter Typhoon, МиГ-29
В Германии не увидели смысла в поставках Украине современных истребителей

Депутат Штрак-Циммерманн: ФРГ не имеет смысла поставлять Украине современные истребители

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие истребители Eurofighter Typhoon
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Украине не нужны стоящие на вооружении немецких ВВС современные истребители, такие как Eurofighter или Tornado, поскольку украинские пилоты умеют управлять лишь советскими боевыми самолётами, заявила в пятницу глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) в интервью Welt am Sonntag.
Ранее правительство Германии разрешило по запросу Польши реэкспорт на Украину польских истребителей МиГ-29, доставшихся ФРГ после объединения с ГДР. Конкретно речь идёт о пяти истребителях МиГ-29, стоявших на вооружении ГДР и после воссоединения Германии проданных в 2002 году Польше.
Фотография, опубликованная в соцсети премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля
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"Я считаю излишним, что решение о переброске танков Leopard на Украину вызвало дискуссию об истребителях. Я не вижу немецкие Eurofighter или Tornado в небе над Украиной", - сказала депутат.
В то же время она поддержала намерения восточноевропейских партнёров поставить Киеву ещё больше советских МиГ, так как "украинцы владеют этими системами". По мнению депутата, сейчас важно поставлять боеприпасы и компоненты к тем видам вооружения, которые были направлены на Украину.
Штрак-Циммерманн ранее критиковала промедление в решении с поставками немецких танков на Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровНАТОEurofighter TyphoonМиГ-29
 
 
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