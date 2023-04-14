https://ria.ru/20230414/inflyatsiya-1865333617.html
Инфляция в России в 2023 году составит 5,3 процента, заявил Решетников
Инфляция в России в 2023 году составит 5,3 процента, заявил Решетников - РИА Новости, 14.04.2023
Инфляция в России в 2023 году составит 5,3 процента, заявил Решетников
Инфляция в России по итогам 2023 года составит 5,3 процента, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:20
2023-04-14T14:20
2023-04-14T14:50
экономика
россия
максим решетников
инфляция
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2023 года составит 5,3 процента, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.Таким образом, прогноз улучшен с сентябрьской оценки в 5,5 процента.Инфляция в стране в годовом выражении замедлилась до 3,15 процента на десятое апреля против 3,29 процента неделей ранее, указывало Минэкономразвития в своем последнем отчете.По итогам прошлого года цены в России выросли на 11,9 процента.
https://ria.ru/20230412/inflyatsiya-1864891226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максим решетников, инфляция, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Инфляция, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Инфляция в России в 2023 году составит 5,3 процента, заявил Решетников
Решетников: Минэкономразвития ожидает инфляцию в России в 2023 году на уровне 5,3 процента