https://ria.ru/20230414/inflyatsiya-1865333617.html

Инфляция в России в 2023 году составит 5,3 процента, заявил Решетников

Инфляция в России в 2023 году составит 5,3 процента, заявил Решетников - РИА Новости, 14.04.2023

Инфляция в России в 2023 году составит 5,3 процента, заявил Решетников

Инфляция в России по итогам 2023 года составит 5,3 процента, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:20

2023-04-14T14:20

2023-04-14T14:50

экономика

россия

максим решетников

инфляция

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2023 года составит 5,3 процента, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.Таким образом, прогноз улучшен с сентябрьской оценки в 5,5 процента.Инфляция в стране в годовом выражении замедлилась до 3,15 процента на десятое апреля против 3,29 процента неделей ранее, указывало Минэкономразвития в своем последнем отчете.По итогам прошлого года цены в России выросли на 11,9 процента.

https://ria.ru/20230412/inflyatsiya-1864891226.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, максим решетников, инфляция, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии)