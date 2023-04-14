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Инфляция в России в 2023 году составит 5,3 процента, заявил Решетников - РИА Новости, 14.04.2023
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14:20 14.04.2023 (обновлено: 14:50 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/inflyatsiya-1865333617.html
Инфляция в России в 2023 году составит 5,3 процента, заявил Решетников
Инфляция в России в 2023 году составит 5,3 процента, заявил Решетников - РИА Новости, 14.04.2023
Инфляция в России в 2023 году составит 5,3 процента, заявил Решетников
Инфляция в России по итогам 2023 года составит 5,3 процента, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:20
2023-04-14T14:50
экономика
россия
максим решетников
инфляция
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2023 года составит 5,3 процента, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.Таким образом, прогноз улучшен с сентябрьской оценки в 5,5 процента.Инфляция в стране в годовом выражении замедлилась до 3,15 процента на десятое апреля против 3,29 процента неделей ранее, указывало Минэкономразвития в своем последнем отчете.По итогам прошлого года цены в России выросли на 11,9 процента.
https://ria.ru/20230412/inflyatsiya-1864891226.html
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экономика, россия, максим решетников, инфляция, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Инфляция, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Инфляция в России в 2023 году составит 5,3 процента, заявил Решетников

Решетников: Минэкономразвития ожидает инфляцию в России в 2023 году на уровне 5,3 процента

© Фото предоставлено Минэкономразвития РФГлава Минэкономразвития Максим Решетников
Глава Минэкономразвития Максим Решетников
© Фото предоставлено Минэкономразвития РФ
Глава Минэкономразвития Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2023 года составит 5,3 процента, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«

"За счет чего? Не будет индексации тарифов. В прошлом году собрали хороший урожай и уже получаем позитивные оценки от Минсельхоза на этот год", — сказал министр на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития.

Таким образом, прогноз улучшен с сентябрьской оценки в 5,5 процента.
Инфляция в стране в годовом выражении замедлилась до 3,15 процента на десятое апреля против 3,29 процента неделей ранее, указывало Минэкономразвития в своем последнем отчете.
По итогам прошлого года цены в России выросли на 11,9 процента.
Мужчина в магазине - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
В России замедлилась продовольственная инфляция
12 апреля, 19:11
 
ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковИнфляцияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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