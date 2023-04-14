https://ria.ru/20230414/granitsa-1865445997.html
Финляндия продолжит возведение ограждения на границе с Россией
Финляндия продолжит возведение ограждения на границе с Россией - РИА Новости, 14.04.2023
Финляндия продолжит возведение ограждения на границе с Россией
Пограничная охрана Финляндии на примере возведения тестового участка пограничного заграждения на российской границе подтвердила сроки его возведения и начнет... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T19:00
2023-04-14T19:00
2023-04-14T19:00
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр — РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии на примере возведения тестового участка пограничного заграждения на российской границе подтвердила сроки его возведения и начнет строительство на 75-километровом участке, говорится в сообщении пограничников. Кабмин Финляндии ранее выделил в бюджете 2023 года 139 миллионов евро на строительство ограждения на российской границе. В феврале сообщалось о старте возведения плотного участка в районе пограничного перехода Иматра - Светогорск. "Уровень затрат, достигнутый в ходе публичных торгов по пилотному проекту, оказался значительно ниже бюджета проекта. Однако на основании этого нельзя делать прямых выводов о предстоящем уровне затрат, поскольку некоторые из целевых участков расположены в районах, куда добраться значительно сложнее", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта строительства Исмо Курки. Ожидается, что пилотный участок возведут уже к июню. Далее, в августе-ноябре 2023 года планируется провести пилотный вариант дороги из бетона, предназначенной для пересечения заболоченных территорий, в районах, прилегающих к пограничному пункту Салла в Лапландии. "В конце 2023 года начнется реализация целей на пограничных пунктах и близлежащих территориях. Общая протяженность составит около 75 километров", - уточняют пограничники. МВД страны обосновывало ранее, что пограничное ограждение предотвратит незаконное проникновение, ускорит обнаружение и задержание несанкционированных нарушителей границы, позволит предотвратить масштабное влияние, усилит контроль за территорией. Согласно плану пограничной службы, барьер должен покрыть около 15% (200 километров) российской границы и будет построен в наиболее важных для пограничного контроля местах, уточняло МВД.
https://ria.ru/20230408/finlyandiya-1863955968.html
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в мире, финляндия, россия, лапландия
В мире, Финляндия, Россия, Лапландия
Финляндия продолжит возведение ограждения на границе с Россией
Финляндия продолжит возведение ограждения на границе с Россией на участке в 75 километров
ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр — РИА Новости.
Пограничная охрана Финляндии на примере возведения тестового участка пограничного заграждения на российской границе подтвердила сроки его возведения и начнет строительство на 75-километровом участке, говорится в сообщении
пограничников.
Кабмин Финляндии ранее выделил в бюджете 2023 года 139 миллионов евро на строительство ограждения на российской границе. В феврале сообщалось о старте возведения плотного участка в районе пограничного перехода Иматра - Светогорск.
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"Уровень затрат, достигнутый в ходе публичных торгов по пилотному проекту, оказался значительно ниже бюджета проекта. Однако на основании этого нельзя делать прямых выводов о предстоящем уровне затрат, поскольку некоторые из целевых участков расположены в районах, куда добраться значительно сложнее", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта строительства Исмо Курки.
Ожидается, что пилотный участок возведут уже к июню.
Далее, в августе-ноябре 2023 года планируется провести пилотный вариант дороги из бетона, предназначенной для пересечения заболоченных территорий, в районах, прилегающих к пограничному пункту Салла в Лапландии
.
"В конце 2023 года начнется реализация целей на пограничных пунктах и близлежащих территориях. Общая протяженность составит около 75 километров", - уточняют пограничники.
МВД страны обосновывало ранее, что пограничное ограждение предотвратит незаконное проникновение, ускорит обнаружение и задержание несанкционированных нарушителей границы, позволит предотвратить масштабное влияние, усилит контроль за территорией.
Согласно плану пограничной службы, барьер должен покрыть около 15% (200 километров) российской границы и будет построен в наиболее важных для пограничного контроля местах, уточняло МВД.
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