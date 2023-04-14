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Путин подписал закон о налоговых уведомлениях на "Госуслугах" - РИА Новости, 14.04.2023
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20:16 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/gosuslugi-1865459472.html
Путин подписал закон о налоговых уведомлениях на "Госуслугах"
Путин подписал закон о налоговых уведомлениях на "Госуслугах" - РИА Новости, 14.04.2023
Путин подписал закон о налоговых уведомлениях на "Госуслугах"
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий гражданам возможность с июля 2023 года получать налоговые уведомления и требования об уплате... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T20:16
2023-04-14T20:16
россия
владимир путин
антон силуанов
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий гражданам возможность с июля 2023 года получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через личный кабинет на портале госуслуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон упростит и сделает более удобным взаимодействие граждан, которые активно пользуются "Госуслугами", с налоговыми органами, пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов. Сейчас налоговая служба направляет налоговые уведомления заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Закон с 1 июля 2023 года позволяет гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале госуслуг, без их направления по почте. Если со временем гражданин передумает получать такие уведомления через портал госуслуг, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление. При этом документы, содержащие налоговую тайну, налоговый орган сможет передавать налогоплательщику-физлицу через портал госуслуг только с согласия получателя.
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россия, владимир путин, антон силуанов, общество
Россия, Владимир Путин, Антон Силуанов, Общество
Путин подписал закон о налоговых уведомлениях на "Госуслугах"

Путин подписал закон, позволяющий получать налоговые уведомления через "Госуслуги"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий гражданам возможность с июля 2023 года получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через личный кабинет на портале госуслуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон упростит и сделает более удобным взаимодействие граждан, которые активно пользуются "Госуслугами", с налоговыми органами, пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.
Сейчас налоговая служба направляет налоговые уведомления заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Закон с 1 июля 2023 года позволяет гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале госуслуг, без их направления по почте.
Если со временем гражданин передумает получать такие уведомления через портал госуслуг, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление.
При этом документы, содержащие налоговую тайну, налоговый орган сможет передавать налогоплательщику-физлицу через портал госуслуг только с согласия получателя.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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