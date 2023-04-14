https://ria.ru/20230414/gosizmena-1865234536.html
Жителя Крыма будут судить за подготовку к госизмене
Жителя Крыма будут судить за подготовку к госизмене - РИА Новости, 14.04.2023
Жителя Крыма будут судить за подготовку к госизмене
Уголовное дело жителя Крыма, обвиняемого в приготовлении к госизмене и участии в деятельности террористической организации, поступило в Южный окружной военный... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T09:58
2023-04-14T09:58
2023-04-14T09:58
происшествия
ростов-на-дону
алушта
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Уголовное дело жителя Крыма, обвиняемого в приготовлении к госизмене и участии в деятельности террористической организации, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель суда. "В суд поступило уголовное дело в отношении гражданина Круглова Альберта Лориковича, обвиняемого по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 (приготовление к участию в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 30, статье 275 (приготовление к госизмене) УК РФ", - сказал собеседник агентства. Предварительное слушание назначено на 18 апреля. Фабула обвинения не раскрывается. Как сообщало УФСБ по Крыму, внимание спецслужб житель Алушты Альберт Круглов привлек, опубликовав в соцсети религиозно-экстремистские призывы, а в 2018 году дома у него нашли две самодельные бомбы, замаскированные под термос и бутылку. В ходе следствия он полностью признал вину. В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230411/gosizmena-1864379070.html
ростов-на-дону
алушта
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, алушта, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Алушта, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Крыма будут судить за подготовку к госизмене
В Ростове-на-Дону будут судить жителя Алушты Круглова за подготовку к госизмене
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Уголовное дело жителя Крыма, обвиняемого в приготовлении к госизмене и участии в деятельности террористической организации, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель суда.
"В суд поступило уголовное дело в отношении гражданина Круглова Альберта Лориковича, обвиняемого по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 (приготовление к участию в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 30, статье 275 (приготовление к госизмене) УК РФ", - сказал собеседник агентства. Предварительное слушание назначено на 18 апреля. Фабула обвинения не раскрывается.
Как сообщало УФСБ по Крыму, внимание спецслужб житель Алушты
Альберт Круглов привлек, опубликовав в соцсети религиозно-экстремистские призывы, а в 2018 году дома у него нашли две самодельные бомбы, замаскированные под термос и бутылку. В ходе следствия он полностью признал вину. В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей.
Жителя Сахалина задержали за намерение вступить в ВСУ