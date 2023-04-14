https://ria.ru/20230414/gosizmena-1865234536.html

Жителя Крыма будут судить за подготовку к госизмене

Жителя Крыма будут судить за подготовку к госизмене - РИА Новости, 14.04.2023

Жителя Крыма будут судить за подготовку к госизмене

Уголовное дело жителя Крыма, обвиняемого в приготовлении к госизмене и участии в деятельности террористической организации, поступило в Южный окружной военный... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T09:58

2023-04-14T09:58

2023-04-14T09:58

происшествия

ростов-на-дону

алушта

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Уголовное дело жителя Крыма, обвиняемого в приготовлении к госизмене и участии в деятельности террористической организации, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель суда. "В суд поступило уголовное дело в отношении гражданина Круглова Альберта Лориковича, обвиняемого по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 (приготовление к участию в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 30, статье 275 (приготовление к госизмене) УК РФ", - сказал собеседник агентства. Предварительное слушание назначено на 18 апреля. Фабула обвинения не раскрывается. Как сообщало УФСБ по Крыму, внимание спецслужб житель Алушты Альберт Круглов привлек, опубликовав в соцсети религиозно-экстремистские призывы, а в 2018 году дома у него нашли две самодельные бомбы, замаскированные под термос и бутылку. В ходе следствия он полностью признал вину. В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230411/gosizmena-1864379070.html

ростов-на-дону

алушта

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ростов-на-дону, алушта, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)