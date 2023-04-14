Рейтинг@Mail.ru
Жителя Крыма будут судить за подготовку к госизмене - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/gosizmena-1865234536.html
Жителя Крыма будут судить за подготовку к госизмене
Жителя Крыма будут судить за подготовку к госизмене - РИА Новости, 14.04.2023
Жителя Крыма будут судить за подготовку к госизмене
Уголовное дело жителя Крыма, обвиняемого в приготовлении к госизмене и участии в деятельности террористической организации, поступило в Южный окружной военный... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T09:58
2023-04-14T09:58
происшествия
ростов-на-дону
алушта
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Уголовное дело жителя Крыма, обвиняемого в приготовлении к госизмене и участии в деятельности террористической организации, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель суда. "В суд поступило уголовное дело в отношении гражданина Круглова Альберта Лориковича, обвиняемого по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 (приготовление к участию в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 30, статье 275 (приготовление к госизмене) УК РФ", - сказал собеседник агентства. Предварительное слушание назначено на 18 апреля. Фабула обвинения не раскрывается. Как сообщало УФСБ по Крыму, внимание спецслужб житель Алушты Альберт Круглов привлек, опубликовав в соцсети религиозно-экстремистские призывы, а в 2018 году дома у него нашли две самодельные бомбы, замаскированные под термос и бутылку. В ходе следствия он полностью признал вину. В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230411/gosizmena-1864379070.html
ростов-на-дону
алушта
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, алушта, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Алушта, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Крыма будут судить за подготовку к госизмене

В Ростове-на-Дону будут судить жителя Алушты Круглова за подготовку к госизмене

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Уголовное дело жителя Крыма, обвиняемого в приготовлении к госизмене и участии в деятельности террористической организации, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель суда.
"В суд поступило уголовное дело в отношении гражданина Круглова Альберта Лориковича, обвиняемого по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 (приготовление к участию в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 30, статье 275 (приготовление к госизмене) УК РФ", - сказал собеседник агентства. Предварительное слушание назначено на 18 апреля. Фабула обвинения не раскрывается.
Как сообщало УФСБ по Крыму, внимание спецслужб житель Алушты Альберт Круглов привлек, опубликовав в соцсети религиозно-экстремистские призывы, а в 2018 году дома у него нашли две самодельные бомбы, замаскированные под термос и бутылку. В ходе следствия он полностью признал вину. В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей.
Кадры задержания сотрудниками ФСБ россиянина, подозреваемого в госизмене
Жителя Сахалина задержали за намерение вступить в ВСУ
11 апреля, 07:33
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуАлуштаРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала