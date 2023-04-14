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Украинские войска обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 14.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:26 14.04.2023 (обновлено: 04:49 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/gorlovka-1865206795.html
Украинские войска обстреляли центр Горловки
Украинские войска обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 14.04.2023
Украинские войска обстреляли центр Горловки
Украинские войска ночью обстреляли центр города, несколько домов в Центрально-Городском районе обесточены, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T04:26
2023-04-14T04:49
специальная военная операция на украине
горловка
происшествия
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли центр города, несколько домов в Центрально-Городском районе обесточены, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."Украинские террористы ночью подвергли обстрелу центр Горловки. Ряд домов в Центрально-Городском районе города обесточен", — написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
донецк
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горловка, происшествия, донецк, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Украинские войска обстреляли центр Горловки

ВСУ ночью обстреляли центр Горловки, ряд домов в Центрально-Городском районе обесточен

© Иван Сергеевич Приходько/TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки
© Иван Сергеевич Приходько/Telegram
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли центр города, несколько домов в Центрально-Городском районе обесточены, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"Украинские террористы ночью подвергли обстрелу центр Горловки. Ряд домов в Центрально-Городском районе города обесточен", — написал Приходько.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
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