https://ria.ru/20230414/gorlovka-1865206795.html
Украинские войска обстреляли центр Горловки
Украинские войска обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 14.04.2023
Украинские войска обстреляли центр Горловки
Украинские войска ночью обстреляли центр города, несколько домов в Центрально-Городском районе обесточены, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T04:26
2023-04-14T04:26
2023-04-14T04:49
специальная военная операция на украине
горловка
происшествия
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844936958_0:412:960:952_1920x0_80_0_0_7216e197221c315c13b8f6ea5d4b8bc2.jpg
ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли центр города, несколько домов в Центрально-Городском районе обесточены, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."Украинские террористы ночью подвергли обстрелу центр Горловки. Ряд домов в Центрально-Городском районе города обесточен", — написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230414/leopard-1865206263.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844936958_0:401:960:1121_1920x0_80_0_0_e0445555f319712172f1400a23f2e214.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, происшествия, донецк, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Украинские войска обстреляли центр Горловки
ВСУ ночью обстреляли центр Горловки, ряд домов в Центрально-Городском районе обесточен