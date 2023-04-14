https://ria.ru/20230414/gorlovka-1865206795.html

Украинские войска обстреляли центр Горловки

Украинские войска обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 14.04.2023

Украинские войска обстреляли центр Горловки

Украинские войска ночью обстреляли центр города, несколько домов в Центрально-Городском районе обесточены, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T04:26

2023-04-14T04:26

2023-04-14T04:49

специальная военная операция на украине

горловка

происшествия

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли центр города, несколько домов в Центрально-Городском районе обесточены, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."Украинские террористы ночью подвергли обстрелу центр Горловки. Ряд домов в Центрально-Городском районе города обесточен", — написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230414/leopard-1865206263.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, происшествия, донецк, донецкая народная республика, иван приходько