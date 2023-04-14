https://ria.ru/20230414/gladkov-1865440722.html

Гладков рассказал о развитии сотовой связи в Белгородской области

Гладков рассказал о развитии сотовой связи в Белгородской области - РИА Новости, 14.04.2023

Гладков рассказал о развитии сотовой связи в Белгородской области

Власти Белгородской области поэтапно решают вопрос улучшения качества сотовой связи, чтобы даже в самом дальнем хуторе региона жители были обеспечены... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:46

2023-04-14T18:46

2023-04-14T18:46

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

максут шадаев

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БЕЛГОРОД, 14 апр – РИА Новости. Власти Белгородской области поэтапно решают вопрос улучшения качества сотовой связи, чтобы даже в самом дальнем хуторе региона жители были обеспечены бесперебойной связью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в соцсетях. Отвечая на вопрос жителей о том, будут ли установлены дополнительные базовые станции сотовой связи для улучшения сигнала в текущем году, Гладков сообщил, что этот вопрос поэтапно решается. Так, в 2021 году было установлено 200 вышек сотовой связи, и почти 54 тысячи человек получили новый уровень связи. В 2022 году — 27 вышек связи, которые обеспечили связью более 5 тысяч человек. В 2023 году уже поставили 8 штук и в плане — еще 87. "Конечно, очень хочется всем одновременно решить этот вопрос. Будем делать все для того, чтобы ускорить эту работу, но есть проблемы с поставками оборудования, есть вопросы и с финансированием. Очень хочется, чтобы даже в самом дальнем хуторе Белгородской области у нас была бесперебойная сотовая связь", - подытожил глава региона. По федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства 2.0" в регионе в 2023 году в планах установка девять новых базовых станций для обеспечения бесперебойной качественной сотовой связью и интернетом населения малых сел и хуторов. Кроме того, по результатам народного голосования на сайте Госуслуги будут установлены еще 39 дополнительных базовых станций в небольших населенных пунктах Белгородской области с численностью от 100 до 500 человек. Также еще 48 базовых станций сотовой связи будут построены в Белгородской области уже в этом году по результатам рабочей встречи Гладкова с профильным министром Максутом Шадаевым.

https://ria.ru/20230412/sotsobekty-1864872610.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, максут шадаев