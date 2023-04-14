https://ria.ru/20230414/gimn-1865218181.html

Рабочий "Вертолетов России" записал гимн клепальщиков в стиле хип-хоп

Рабочий "Вертолетов России" записал гимн клепальщиков в стиле хип-хоп - РИА Новости, 14.04.2023

Рабочий "Вертолетов России" записал гимн клепальщиков в стиле хип-хоп

Рабочий Улан-Удэнского авиационного завода записал гимн клепальщиков в стиле хип-хоп, "Вертолеты России" (входят в "Ростех") предоставили РИА Новости... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T08:21

2023-04-14T08:21

2023-04-14T08:22

общество

вертолеты россии

улан-удэнский авиационный завод

ростех

ми-8 амтш

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Рабочий Улан-Удэнского авиационного завода записал гимн клепальщиков в стиле хип-хоп, "Вертолеты России" (входят в "Ростех") предоставили РИА Новости эксклюзивную запись трека. В песне автор, рабочий-клепальщик Дмитрий Чебунин, рассказывает о своей профессии и ее значении в выпуске вертолетов. В припеве автор отмечает, что нет значения, где ты клепаешь, все равно твоя миссия важна и нелегка. Клип для хип-хоп композиции был снят непосредственно на производстве. В нем также использована нарезка с полетами вертолетов, выпускаемых предприятиями холдинга. Как рассказал РИА Новости исполнитель, писать музыку "плотно" он начал год назад, свое творчество относит к стилям хип-хоп и рэп. На У-УАЗ Чебунин работает уже 10 лет и своим любимым вертолетом назвал Ми-8, при этом сравнив его с басовой партией в хип-хопе - знаменитым сэмплом 808.

https://ria.ru/20201007/zakharova-1578728111.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, вертолеты россии, улан-удэнский авиационный завод, ростех, ми-8 амтш