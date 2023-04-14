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Рост экономики Китая может повлиять на цены газа в Европе, заявили в МВФ - РИА Новости, 14.04.2023
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19:28 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/gaz-1865451572.html
Рост экономики Китая может повлиять на цены газа в Европе, заявили в МВФ
Рост экономики Китая может повлиять на цены газа в Европе, заявили в МВФ - РИА Новости, 14.04.2023
Рост экономики Китая может повлиять на цены газа в Европе, заявили в МВФ
Ускоренные темпы роста экономики Китая могут негативно повлиять на стоимость газа для европейских потребителей, заявил директор Европейского департамента... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T19:28
2023-04-14T19:28
экономика
китай
мвф
всемирный банк
европа
вашингтон (штат)
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Ускоренные темпы роста экономики Китая могут негативно повлиять на стоимость газа для европейских потребителей, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер. "Очевидно, в этом году существует риск, что если восстановление Китая окажется сильнее, чем мы ожидаем, то это окажет давление на цены", - сообщил он вопрос на весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Каммер подчеркнул, что закупки природного газа в Европу прошлой зимой были обеспечены в том числе за счет сокращения поставок в Китай из-за политики нулевой заболеваемости COVID. "Определенные риски для энергетической безопасности следующей зимой все еще сохраняются, по большей части в вопросе цен", - отметил он, оценивая ситуацию в Европе предстоящей зимой.
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экономика, китай, мвф, всемирный банк, европа, вашингтон (штат), в мире
Экономика, Китай, МВФ, Всемирный банк, Европа, Вашингтон (штат), В мире
Рост экономики Китая может повлиять на цены газа в Европе, заявили в МВФ

МВФ: ускоренный рост экономики КНР может негативно повлиять на газовые цены для Европы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Ускоренные темпы роста экономики Китая могут негативно повлиять на стоимость газа для европейских потребителей, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.
"Очевидно, в этом году существует риск, что если восстановление Китая окажется сильнее, чем мы ожидаем, то это окажет давление на цены", - сообщил он вопрос на весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Каммер подчеркнул, что закупки природного газа в Европу прошлой зимой были обеспечены в том числе за счет сокращения поставок в Китай из-за политики нулевой заболеваемости COVID.
"Определенные риски для энергетической безопасности следующей зимой все еще сохраняются, по большей части в вопросе цен", - отметил он, оценивая ситуацию в Европе предстоящей зимой.
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ЭкономикаКитайМВФВсемирный банкЕвропаВашингтон (штат)В мире
 
 
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