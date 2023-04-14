https://ria.ru/20230414/gaz-1865451572.html

Рост экономики Китая может повлиять на цены газа в Европе, заявили в МВФ

Рост экономики Китая может повлиять на цены газа в Европе, заявили в МВФ - РИА Новости, 14.04.2023

Рост экономики Китая может повлиять на цены газа в Европе, заявили в МВФ

Ускоренные темпы роста экономики Китая могут негативно повлиять на стоимость газа для европейских потребителей, заявил директор Европейского департамента... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T19:28

2023-04-14T19:28

2023-04-14T19:28

экономика

китай

мвф

всемирный банк

европа

вашингтон (штат)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Ускоренные темпы роста экономики Китая могут негативно повлиять на стоимость газа для европейских потребителей, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер. "Очевидно, в этом году существует риск, что если восстановление Китая окажется сильнее, чем мы ожидаем, то это окажет давление на цены", - сообщил он вопрос на весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Каммер подчеркнул, что закупки природного газа в Европу прошлой зимой были обеспечены в том числе за счет сокращения поставок в Китай из-за политики нулевой заболеваемости COVID. "Определенные риски для энергетической безопасности следующей зимой все еще сохраняются, по большей части в вопросе цен", - отметил он, оценивая ситуацию в Европе предстоящей зимой.

https://ria.ru/20230408/pekin-1863795806.html

китай

европа

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, мвф, всемирный банк, европа, вашингтон (штат), в мире