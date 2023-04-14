https://ria.ru/20230414/gaz-1865208210.html
США одобрили экспорт сжиженного газа с проекта Alaska LNG, пишут СМИ
США одобрили экспорт сжиженного газа с проекта Alaska LNG, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2023
США одобрили экспорт сжиженного газа с проекта Alaska LNG, пишут СМИ
Администрация США одобрила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с масштабного проекта Alaska LNG в штате Аляска в другие страны, передает агентство Reuters... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T04:56
2023-04-14T04:56
2023-04-14T04:59
сша
аляска
азия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148633/98/1486339817_0:0:2070:1164_1920x0_80_0_0_f9f25d2216a3a94525abbefec1416beb.jpg
ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Администрация США одобрила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с масштабного проекта Alaska LNG в штате Аляска в другие страны, передает агентство Reuters со ссылкой на документы американского минэнерго. Проект реализуется при участии государственной компании Alaska Gasline Development Corporation, его стоимость оценивается примерно в 39 миллиардов долларов США. Он предполагает разработку месторождений на севере штата, а также строительство трубопровода протяженностью около 1,3 тысячи километров и мощностью порядка 3,5 миллиарда кубических футов газа в сутки. Предполагается, что на сооружение газопровода уйдет около восьми лет, а проектный срок эксплуатации составляет порядка 30 лет. Запуск трубопровода намечен до 2030 года. В случае, если удастся получить необходимые разрешения, США планируют экспортировать с него газ своим зарубежным партнерам – преимущественно, в страны Азии.
https://ria.ru/20230412/gaz-1864820631.html
сша
аляска
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148633/98/1486339817_191:0:2070:1409_1920x0_80_0_0_63404f8d042197c3362d58870a649ecb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, аляска, азия, в мире
США, Аляска, Азия, В мире
США одобрили экспорт сжиженного газа с проекта Alaska LNG, пишут СМИ
Reuters: США одобрили экспорт СПГ с масштабного проекта Alaska LNG в штате Аляска