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США одобрили экспорт сжиженного газа с проекта Alaska LNG, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2023
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04:56 14.04.2023 (обновлено: 04:59 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/gaz-1865208210.html
США одобрили экспорт сжиженного газа с проекта Alaska LNG, пишут СМИ
США одобрили экспорт сжиженного газа с проекта Alaska LNG, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2023
США одобрили экспорт сжиженного газа с проекта Alaska LNG, пишут СМИ
Администрация США одобрила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с масштабного проекта Alaska LNG в штате Аляска в другие страны, передает агентство Reuters... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T04:56
2023-04-14T04:59
сша
аляска
азия
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Администрация США одобрила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с масштабного проекта Alaska LNG в штате Аляска в другие страны, передает агентство Reuters со ссылкой на документы американского минэнерго. Проект реализуется при участии государственной компании Alaska Gasline Development Corporation, его стоимость оценивается примерно в 39 миллиардов долларов США. Он предполагает разработку месторождений на севере штата, а также строительство трубопровода протяженностью около 1,3 тысячи километров и мощностью порядка 3,5 миллиарда кубических футов газа в сутки. Предполагается, что на сооружение газопровода уйдет около восьми лет, а проектный срок эксплуатации составляет порядка 30 лет. Запуск трубопровода намечен до 2030 года. В случае, если удастся получить необходимые разрешения, США планируют экспортировать с него газ своим зарубежным партнерам – преимущественно, в страны Азии.
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США, Аляска, Азия, В мире
США одобрили экспорт сжиженного газа с проекта Alaska LNG, пишут СМИ

Reuters: США одобрили экспорт СПГ с масштабного проекта Alaska LNG в штате Аляска

CC BY 2.0 / BLM Alaska / pipeline in the WinterТрубопровод на Аляске
Трубопровод на Аляске - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
CC BY 2.0 / BLM Alaska / pipeline in the Winter
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Администрация США одобрила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с масштабного проекта Alaska LNG в штате Аляска в другие страны, передает агентство Reuters со ссылкой на документы американского минэнерго.
Проект реализуется при участии государственной компании Alaska Gasline Development Corporation, его стоимость оценивается примерно в 39 миллиардов долларов США. Он предполагает разработку месторождений на севере штата, а также строительство трубопровода протяженностью около 1,3 тысячи километров и мощностью порядка 3,5 миллиарда кубических футов газа в сутки.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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Предполагается, что на сооружение газопровода уйдет около восьми лет, а проектный срок эксплуатации составляет порядка 30 лет.
Запуск трубопровода намечен до 2030 года. В случае, если удастся получить необходимые разрешения, США планируют экспортировать с него газ своим зарубежным партнерам – преимущественно, в страны Азии.
Потолок цен на трубопроводный газ
15 февраля, 09:00
Инфографика
Потолок цен на трубопроводный газПосмотреть
 
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