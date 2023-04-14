https://ria.ru/20230414/gaz-1865208210.html

США одобрили экспорт сжиженного газа с проекта Alaska LNG, пишут СМИ

США одобрили экспорт сжиженного газа с проекта Alaska LNG, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2023

США одобрили экспорт сжиженного газа с проекта Alaska LNG, пишут СМИ

Администрация США одобрила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с масштабного проекта Alaska LNG в штате Аляска в другие страны, передает агентство Reuters... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T04:56

2023-04-14T04:56

2023-04-14T04:59

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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Администрация США одобрила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с масштабного проекта Alaska LNG в штате Аляска в другие страны, передает агентство Reuters со ссылкой на документы американского минэнерго. Проект реализуется при участии государственной компании Alaska Gasline Development Corporation, его стоимость оценивается примерно в 39 миллиардов долларов США. Он предполагает разработку месторождений на севере штата, а также строительство трубопровода протяженностью около 1,3 тысячи километров и мощностью порядка 3,5 миллиарда кубических футов газа в сутки. Предполагается, что на сооружение газопровода уйдет около восьми лет, а проектный срок эксплуатации составляет порядка 30 лет. Запуск трубопровода намечен до 2030 года. В случае, если удастся получить необходимые разрешения, США планируют экспортировать с него газ своим зарубежным партнерам – преимущественно, в страны Азии.

https://ria.ru/20230412/gaz-1864820631.html

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сша, аляска, азия, в мире