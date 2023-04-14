https://ria.ru/20230414/gagauziya-1865279455.html

Слуцкий поддержал кандидата на выборы главы Гагаузии от партии "Шор"

Слуцкий поддержал кандидата на выборы главы Гагаузии от партии "Шор" - РИА Новости, 14.04.2023

Слуцкий поддержал кандидата на выборы главы Гагаузии от партии "Шор"

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил поддержку кандидату на выборы главы Гагаузии от оппозиционной партии "Шор" Евгении... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:21

2023-04-14T12:21

2023-04-14T12:21

гагаузия

молдавия

россия

леонид слуцкий (политик)

михаил формузал

сергей чернов

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 14 апр – РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил поддержку кандидату на выборы главы Гагаузии от оппозиционной партии "Шор" Евгении Гуцул при общении с ней на онлайн-встрече. Выборы главы (башкана) Гагаузии запланированы на 30 апреля, избранный руководитель автоматически становится членом правительства Молдавии. "Рад видеть будущего башкана. Евгении Александровне надо будет еще побороться за должность башкана. Тем не менее уверен, народ Гагаузии сделает правильный выбор. Со своей стороны мы эту борьбу за победу поддерживаем. Готовы программу Евгении Александровны поддерживать в случае, если она будет исходить из нужд населения и направлена на интересы каждой семьи, которая живет на этой многострадальной территории", - сказал Слуцкий. Председатель думского комитета заверил, что московские власти всегда будут поддерживать партнеров, которые хотят искреннего и выгодного сотрудничества. "Мы всегда выступали за теснейшие, прежде всего, экономические и культурные связи с Молдовой. К сожалению, экономическая и политическая ситуация в стране сегодня находится на грани катастрофы. Мне не хотелось бы произносить этих громких слов, но давайте будем реалистами и смотреть правде в глаза. В этой ситуации консолидация общества, которую продвигает сегодня ваша партия, которую люди уважают, ценят, верят ей в отличие от других партий, в большей степени работающих на себя, нежели на людей, является очень ценной и вызывает большое уважение", – отметил российский чиновник. Гуцул рассказала Слуцкому о пожеланиях, высказанных гагаузами накануне выборов 30 апреля. "Мы сейчас разговариваем с жителями Гагаузии, и все они говорят нам, что очень хотят, чтобы Гагаузия сохранила и дальше экономическое партнерство с Российской Федерацией. Для них это очень важная тема. Поэтому для нас и для гагаузского народа важно, чтобы Россия поддерживала нас и дальше, и чтобы мы и дальше сотрудничали", – отметила кандидат на должность башкана. Кроме Гуцул, ЦИК автономии зарегистрировал еще восемь кандидатов на должность башкана: это депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, Виктор Петров, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев. В прошлом году в Гагаузии прошла серия антиправительственных протестов, в ходе которых жители автономии выражали недовольство ростом цен на продукты питания и подорожанием коммунальных услуг. Депутаты местного парламента обратились к руководству России с просьбой рассмотреть возможность поставлять в автономию газ по доступным ценам. Тогда президент Молдавии Майя Санду заявила о попытках дестабилизации ситуации в Гагаузии, где, по ее словам, поддерживают Россию в украинском вопросе, после чего спецназ молдавской полиции неожиданно провел в регионе антитеррористические учения. Многие политики и общественники расценили их как давление на жителей автономии, попытку их запугать. Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.

https://ria.ru/20230406/investitsii-1863540381.html

https://ria.ru/20230413/shor-1865165072.html

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

https://ria.ru/20230318/moldaviya-1858832946.html

гагаузия

молдавия

россия

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гагаузия, молдавия, россия, леонид слуцкий (политик), михаил формузал, сергей чернов, таможенный союз