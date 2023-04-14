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В Приморье наградили матроса за спасение сотрудника ФСБ - РИА Новости, 14.04.2023
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07:56 14.04.2023 (обновлено: 10:08 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/fsb-1865216631.html
В Приморье наградили матроса за спасение сотрудника ФСБ
В Приморье наградили матроса за спасение сотрудника ФСБ - РИА Новости, 14.04.2023
В Приморье наградили матроса за спасение сотрудника ФСБ
Следственный комитет наградил медалью матроса из Приморья, который вместе с товарищем спас сотрудника ФСБ, сброшенного браконьерами в холодную воду, сообщает... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T07:56
2023-04-14T10:08
происшествия
россия
камчатка
приморский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хорошие новости
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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Следственный комитет наградил медалью матроса из Приморья, который вместе с товарищем спас сотрудника ФСБ, сброшенного браконьерами в холодную воду, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. "В торжественной обстановке 21-летний матрос из Приморского края был награжден медалью Следственного комитета России "За высокую гражданственность". &lt;…&gt; По решению председателя СК Александра Бастрыкина за проявленные высокие гражданские качества Владимир Тишкевич удостоен ведомственной медали", — говорится в релизе. Инцидент с сотрудником ФСБ произошел в марте прошлого года в бухте Раковой в Петропавловске-Камчатском. Трое мужчин сбросили офицера, находившегося при исполнении служебных обязанностей, с катера в 25 метрах от причала судостроительной верфи.Тот доплыл до берега, но выбраться из воды не мог из-за высокого бетонного причала. Ему грозила гибель из-за переохлаждения. На помощь мужчине пришли два матроса — Владимир Тишкевич и Александр Лопатин. Они вытащили его из воды, отвели в теплое помещение, дали сухую одежду, оказали первую помощь и вызвали медиков. Второму матросу в ближайшее время также вручат награду. По данным СК, мужчины, скинувшие в воду сотрудника спецслужбы, были браконьерами. Дело против них сейчас находится на рассмотрении в суде.
https://ria.ru/20230410/vagner-1864261722.html
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происшествия, россия, камчатка, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Камчатка, Приморский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Хорошие новости
В Приморье наградили матроса за спасение сотрудника ФСБ

В Приморье наградили матроса за спасение сотрудника ФСБ, которого скинули в ледяное море

© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК России/TelegramМатрос Владимир Тишкевич награжден медалью Следственного комитета России "За высокую гражданственность"
Матрос Владимир Тишкевич награжден медалью Следственного комитета России За высокую гражданственность - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК России/Telegram
Матрос Владимир Тишкевич награжден медалью Следственного комитета России "За высокую гражданственность"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Следственный комитет наградил медалью матроса из Приморья, который вместе с товарищем спас сотрудника ФСБ, сброшенного браконьерами в холодную воду, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
"В торжественной обстановке 21-летний матрос из Приморского края был награжден медалью Следственного комитета России "За высокую гражданственность". <…> По решению председателя СК Александра Бастрыкина за проявленные высокие гражданские качества Владимир Тишкевич удостоен ведомственной медали", — говорится в релизе.
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Инцидент с сотрудником ФСБ произошел в марте прошлого года в бухте Раковой в Петропавловске-Камчатском. Трое мужчин сбросили офицера, находившегося при исполнении служебных обязанностей, с катера в 25 метрах от причала судостроительной верфи.
Тот доплыл до берега, но выбраться из воды не мог из-за высокого бетонного причала. Ему грозила гибель из-за переохлаждения. На помощь мужчине пришли два матроса — Владимир Тишкевич и Александр Лопатин. Они вытащили его из воды, отвели в теплое помещение, дали сухую одежду, оказали первую помощь и вызвали медиков.
Второму матросу в ближайшее время также вручат награду.
По данным СК, мужчины, скинувшие в воду сотрудника спецслужбы, были браконьерами. Дело против них сейчас находится на рассмотрении в суде.
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Хорошие новостиПроисшествияРоссияКамчаткаПриморский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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