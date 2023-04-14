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В Приморье наградили матроса за спасение сотрудника ФСБ

В Приморье наградили матроса за спасение сотрудника ФСБ - РИА Новости, 14.04.2023

В Приморье наградили матроса за спасение сотрудника ФСБ

Следственный комитет наградил медалью матроса из Приморья, который вместе с товарищем спас сотрудника ФСБ, сброшенного браконьерами в холодную воду, сообщает... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T07:56

2023-04-14T07:56

2023-04-14T10:08

происшествия

россия

камчатка

приморский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Следственный комитет наградил медалью матроса из Приморья, который вместе с товарищем спас сотрудника ФСБ, сброшенного браконьерами в холодную воду, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. "В торжественной обстановке 21-летний матрос из Приморского края был награжден медалью Следственного комитета России "За высокую гражданственность". <…> По решению председателя СК Александра Бастрыкина за проявленные высокие гражданские качества Владимир Тишкевич удостоен ведомственной медали", — говорится в релизе. Инцидент с сотрудником ФСБ произошел в марте прошлого года в бухте Раковой в Петропавловске-Камчатском. Трое мужчин сбросили офицера, находившегося при исполнении служебных обязанностей, с катера в 25 метрах от причала судостроительной верфи.Тот доплыл до берега, но выбраться из воды не мог из-за высокого бетонного причала. Ему грозила гибель из-за переохлаждения. На помощь мужчине пришли два матроса — Владимир Тишкевич и Александр Лопатин. Они вытащили его из воды, отвели в теплое помещение, дали сухую одежду, оказали первую помощь и вызвали медиков. Второму матросу в ближайшее время также вручат награду. По данным СК, мужчины, скинувшие в воду сотрудника спецслужбы, были браконьерами. Дело против них сейчас находится на рассмотрении в суде.

https://ria.ru/20230410/vagner-1864261722.html

https://ria.ru/20230406/boeviki-1863508501.html

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происшествия, россия, камчатка, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)