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Шмыгаль заявил, что Франция готова предоставить Украине два миллиарда евро - РИА Новости, 14.04.2023
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14:22 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/frantsiya-1865334082.html
Шмыгаль заявил, что Франция готова предоставить Украине два миллиарда евро
Шмыгаль заявил, что Франция готова предоставить Украине два миллиарда евро - РИА Новости, 14.04.2023
Шмыгаль заявил, что Франция готова предоставить Украине два миллиарда евро
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром заявил, что Париж готов предоставить Киеву 2... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:22
2023-04-14T14:22
в мире
цены на нефть
украина
франция
киев
денис шмыгаль
брюно ле мэр
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром заявил, что Париж готов предоставить Киеву 2 миллиарда евро в рамках долгосрочной программы. "Провел разговор с Брюно Ле Мэром на полях весенних встреч МВФ и Всемирного банка. Франция готова предоставить Украине 2 миллиарда евро в рамках долгосрочной программы", - написал он в Twitter. По словам Шмыгаля, часть средств будет направлена на восстановление Украины. Ранее Шмыгаль сообщил, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки на восстановление. Он отметил, что в 2023 году на проекты быстрого восстановления необходимо 14 миллиардов долларов. Владимир Зеленский ранее заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна после завершения конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год. В среду президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщал, что Украине не хватает дополнительного финансирования в объеме 11 миллиардов долларов в 2023 году для покрытия критических государственных расходов. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230413/territorii-1865102697.html
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в мире, цены на нефть, украина, франция, киев, денис шмыгаль, брюно ле мэр, владимир зеленский, twitter, мвф, всемирный банк
В мире, Цены на нефть, Украина, Франция, Киев, Денис Шмыгаль, Брюно Ле Мэр, Владимир Зеленский, Twitter, МВФ, Всемирный банк
Шмыгаль заявил, что Франция готова предоставить Украине два миллиарда евро

Премьер Шмыгаль заявил, что Франция готова предоставить Украине два миллиарда евро

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром заявил, что Париж готов предоставить Киеву 2 миллиарда евро в рамках долгосрочной программы.
"Провел разговор с Брюно Ле Мэром на полях весенних встреч МВФ и Всемирного банка. Франция готова предоставить Украине 2 миллиарда евро в рамках долгосрочной программы", - написал он в Twitter. По словам Шмыгаля, часть средств будет направлена на восстановление Украины.
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Ранее Шмыгаль сообщил, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки на восстановление. Он отметил, что в 2023 году на проекты быстрого восстановления необходимо 14 миллиардов долларов.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна после завершения конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год. В среду президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщал, что Украине не хватает дополнительного финансирования в объеме 11 миллиардов долларов в 2023 году для покрытия критических государственных расходов.
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В миреЦены на нефтьУкраинаФранцияКиевДенис ШмыгальБрюно Ле МэрВладимир ЗеленскийTwitterМВФВсемирный банк
 
 
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