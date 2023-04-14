https://ria.ru/20230414/flot-1865255473.html

Тихоокеанскому флоту создали условия непосредственной угрозы агрессии

Тихоокеанскому флоту создали условия непосредственной угрозы агрессии - РИА Новости, 14.04.2023

Тихоокеанскому флоту создали условия непосредственной угрозы агрессии

Для внезапной проверки ТОФ созданы условия непосредственной угрозы агрессии, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:12

2023-04-14T11:12

2023-04-14T11:13

безопасность

россия

валерий герасимов

тихоокеанский флот вмф россии

вмф рф

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Для внезапной проверки ТОФ созданы условия непосредственной угрозы агрессии, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании по вопросу проведения внезапной проверки органов военного сил (войск) Тихоокеанского флота. "На проверку создана учебная обстановка, характерная периоду непосредственной угрозы агрессии. В рамках мероприятия необходимо создать для проверяемых условия, максимально соответствующие содержанию и характеру современной вооруженной борьбы", - сказал Герасимов.

https://ria.ru/20230410/tof-1864137029.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, валерий герасимов, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф