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Тихоокеанскому флоту создали условия непосредственной угрозы агрессии - РИА Новости, 14.04.2023
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11:12 14.04.2023 (обновлено: 11:13 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/flot-1865255473.html
Тихоокеанскому флоту создали условия непосредственной угрозы агрессии
Тихоокеанскому флоту создали условия непосредственной угрозы агрессии - РИА Новости, 14.04.2023
Тихоокеанскому флоту создали условия непосредственной угрозы агрессии
Для внезапной проверки ТОФ созданы условия непосредственной угрозы агрессии, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:12
2023-04-14T11:13
безопасность
россия
валерий герасимов
тихоокеанский флот вмф россии
вмф рф
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Для внезапной проверки ТОФ созданы условия непосредственной угрозы агрессии, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании по вопросу проведения внезапной проверки органов военного сил (войск) Тихоокеанского флота. "На проверку создана учебная обстановка, характерная периоду непосредственной угрозы агрессии. В рамках мероприятия необходимо создать для проверяемых условия, максимально соответствующие содержанию и характеру современной вооруженной борьбы", - сказал Герасимов.
https://ria.ru/20230410/tof-1864137029.html
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безопасность, россия, валерий герасимов, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф
Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Тихоокеанский флот ВМФ России, ВМФ РФ
Тихоокеанскому флоту создали условия непосредственной угрозы агрессии

Герасимов: Тихоокеанскому флоту создали учебные условия непосредственной угрозы агрессии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДесантный катер во время учений Тихоокеанского флота (ТОФ)
Десантный катер во время учений Тихоокеанского флота (ТОФ) - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Десантный катер во время учений Тихоокеанского флота (ТОФ). Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Для внезапной проверки ТОФ созданы условия непосредственной угрозы агрессии, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании по вопросу проведения внезапной проверки органов военного сил (войск) Тихоокеанского флота.
"На проверку создана учебная обстановка, характерная периоду непосредственной угрозы агрессии. В рамках мероприятия необходимо создать для проверяемых условия, максимально соответствующие содержанию и характеру современной вооруженной борьбы", - сказал Герасимов.
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БезопасностьРоссияВалерий ГерасимовТихоокеанский флот ВМФ РоссииВМФ РФ
 
 
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