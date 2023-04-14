https://ria.ru/20230414/evakuatsiya-1865265114.html
В Новочебоксарске эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
В Новочебоксарске эвакуировали школы из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 14.04.2023
В Новочебоксарске эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
Школы, детские сады сады и ряд учреждений эвакуировали во втором по величине городе Чувашии Новочебоксарске из-за поступивших сообщений о "минировании", написал РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:38
2023-04-14T11:38
2023-04-14T11:38
россия
происшествия
новочебоксарск
чувашская республика (чувашия)
ложные сообщения о минировании зданий
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Школы, детские сады сады и ряд учреждений эвакуировали во втором по величине городе Чувашии Новочебоксарске из-за поступивших сообщений о "минировании", написал в телеграм-канале глава администрации города Дмитрий Пулатов. "Сегодня в школы и детские сады, а также в ряд других учреждений Новочебоксарска поступили сообщения о минирования зданий. Директора и заведующие образовательных учреждений, руководители организаций оперативно приняли решение об эвакуации детей и сотрудников в соответствии с алгоритмом действия в ЧС", - написал Пулатов. Он отметил, что информация была передана в силовые структуры. "После всех оперативных действий образовательный процесс будет возобновлен", - сообщил глава администрации Новочебоксарска. Ложные сообщения о "минированиях" регулярно получают в разных городах России с конца 2019 года. В них упоминаются суды, торговые центры, станции метро, авиационная и железнодорожная инфраструктура, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20230414/minirovanie-1865236205.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, новочебоксарск, чувашская республика (чувашия), ложные сообщения о минировании зданий
Россия, Происшествия, Новочебоксарск, Чувашская Республика (Чувашия), Ложные сообщения о минировании зданий
В Новочебоксарске эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
В Новочебоксарске из-за сообщений о минировании эвакуировали школы и детские сады