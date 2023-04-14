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В Новочебоксарске эвакуировали школы из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 14.04.2023
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11:38 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/evakuatsiya-1865265114.html
В Новочебоксарске эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
В Новочебоксарске эвакуировали школы из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 14.04.2023
В Новочебоксарске эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
Школы, детские сады сады и ряд учреждений эвакуировали во втором по величине городе Чувашии Новочебоксарске из-за поступивших сообщений о "минировании", написал РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:38
2023-04-14T11:38
россия
происшествия
новочебоксарск
чувашская республика (чувашия)
ложные сообщения о минировании зданий
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Школы, детские сады сады и ряд учреждений эвакуировали во втором по величине городе Чувашии Новочебоксарске из-за поступивших сообщений о "минировании", написал в телеграм-канале глава администрации города Дмитрий Пулатов. "Сегодня в школы и детские сады, а также в ряд других учреждений Новочебоксарска поступили сообщения о минирования зданий. Директора и заведующие образовательных учреждений, руководители организаций оперативно приняли решение об эвакуации детей и сотрудников в соответствии с алгоритмом действия в ЧС", - написал Пулатов. Он отметил, что информация была передана в силовые структуры. "После всех оперативных действий образовательный процесс будет возобновлен", - сообщил глава администрации Новочебоксарска. Ложные сообщения о "минированиях" регулярно получают в разных городах России с конца 2019 года. В них упоминаются суды, торговые центры, станции метро, авиационная и железнодорожная инфраструктура, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20230414/minirovanie-1865236205.html
россия
новочебоксарск
чувашская республика (чувашия)
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россия, происшествия, новочебоксарск, чувашская республика (чувашия), ложные сообщения о минировании зданий
Россия, Происшествия, Новочебоксарск, Чувашская Республика (Чувашия), Ложные сообщения о минировании зданий
В Новочебоксарске эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

В Новочебоксарске из-за сообщений о минировании эвакуировали школы и детские сады

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Школы, детские сады сады и ряд учреждений эвакуировали во втором по величине городе Чувашии Новочебоксарске из-за поступивших сообщений о "минировании", написал в телеграм-канале глава администрации города Дмитрий Пулатов.
"Сегодня в школы и детские сады, а также в ряд других учреждений Новочебоксарска поступили сообщения о минирования зданий. Директора и заведующие образовательных учреждений, руководители организаций оперативно приняли решение об эвакуации детей и сотрудников в соответствии с алгоритмом действия в ЧС", - написал Пулатов.
Он отметил, что информация была передана в силовые структуры. "После всех оперативных действий образовательный процесс будет возобновлен", - сообщил глава администрации Новочебоксарска.
Ложные сообщения о "минированиях" регулярно получают в разных городах России с конца 2019 года. В них упоминаются суды, торговые центры, станции метро, авиационная и железнодорожная инфраструктура, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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Вчера, 10:04
 
РоссияПроисшествияНовочебоксарскЧувашская Республика (Чувашия)Ложные сообщения о минировании зданий
 
 
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