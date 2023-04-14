https://ria.ru/20230414/evakuatsiya-1865265114.html

В Новочебоксарске эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

В Новочебоксарске эвакуировали школы из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 14.04.2023

В Новочебоксарске эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

Школы, детские сады сады и ряд учреждений эвакуировали во втором по величине городе Чувашии Новочебоксарске из-за поступивших сообщений о "минировании", написал РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:38

2023-04-14T11:38

2023-04-14T11:38

россия

происшествия

новочебоксарск

чувашская республика (чувашия)

ложные сообщения о минировании зданий

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Школы, детские сады сады и ряд учреждений эвакуировали во втором по величине городе Чувашии Новочебоксарске из-за поступивших сообщений о "минировании", написал в телеграм-канале глава администрации города Дмитрий Пулатов. "Сегодня в школы и детские сады, а также в ряд других учреждений Новочебоксарска поступили сообщения о минирования зданий. Директора и заведующие образовательных учреждений, руководители организаций оперативно приняли решение об эвакуации детей и сотрудников в соответствии с алгоритмом действия в ЧС", - написал Пулатов. Он отметил, что информация была передана в силовые структуры. "После всех оперативных действий образовательный процесс будет возобновлен", - сообщил глава администрации Новочебоксарска. Ложные сообщения о "минированиях" регулярно получают в разных городах России с конца 2019 года. В них упоминаются суды, торговые центры, станции метро, авиационная и железнодорожная инфраструктура, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20230414/minirovanie-1865236205.html

россия

новочебоксарск

чувашская республика (чувашия)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, новочебоксарск, чувашская республика (чувашия), ложные сообщения о минировании зданий