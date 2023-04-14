https://ria.ru/20230414/ekonomika-1865328733.html
Мишустин заявил, что российская экономика справилась с основными вызовами
Мишустин заявил, что российская экономика справилась с основными вызовами - РИА Новости, 14.04.2023
Мишустин заявил, что российская экономика справилась с основными вызовами
Экономика РФ справилась с основными вызовами, неизбежный спад в 2022 году оказался умеренным, со второго полугодия вернулась траектория роста, сообщил... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:11
2023-04-14T14:11
2023-04-14T14:11
экономика
россия
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Экономика РФ справилась с основными вызовами, неизбежный спад в 2022 году оказался умеренным, со второго полугодия вернулась траектория роста, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "С основными вызовами мы справились. Как я уже говорил во время отчета в Государственной думе, неизбежный спад оказался в прошлом году умеренным. Начиная со второго полугодия, нам удалось постепенно вернуть экономику на траекторию роста", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год". Мишустин отметил, что в итоге объем ВВП даже превысил уровень 2019 года. "Наши результаты признают и зарубежные эксперты. Например, Международный валютный фонд на днях вновь улучшил прогноз по России", - добавил глава правительства. Он поблагодарил Минфин и Минэкономразвития за их труд, отметив, что многие решения принимались буквально в режиме реального времени, это позволило нашей финансовой системе и экономике выстоять и продолжить развиваться, и в этом и большая заслуга министерств.
https://ria.ru/20230414/rubl-1865248307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Мишустин заявил, что российская экономика справилась с основными вызовами
Мишустин: экономика справилась с основными вызовами, спад в 2022 году оказался умеренным
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Экономика РФ справилась с основными вызовами, неизбежный спад в 2022 году оказался умеренным, со второго полугодия вернулась траектория роста, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"С основными вызовами мы справились. Как я уже говорил во время отчета в Государственной думе, неизбежный спад оказался в прошлом году умеренным. Начиная со второго полугодия, нам удалось постепенно вернуть экономику на траекторию роста", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".
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Мишустин отметил, что в итоге объем ВВП даже превысил уровень 2019 года.
"Наши результаты признают и зарубежные эксперты. Например, Международный валютный фонд на днях вновь улучшил прогноз по России", - добавил глава правительства.
Он поблагодарил Минфин и Минэкономразвития
за их труд, отметив, что многие решения принимались буквально в режиме реального времени, это позволило нашей финансовой системе и экономике выстоять и продолжить развиваться, и в этом и большая заслуга министерств.
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