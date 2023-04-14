https://ria.ru/20230414/ekonomika-1865328733.html

Мишустин заявил, что российская экономика справилась с основными вызовами

Мишустин заявил, что российская экономика справилась с основными вызовами - РИА Новости, 14.04.2023

Мишустин заявил, что российская экономика справилась с основными вызовами

Экономика РФ справилась с основными вызовами, неизбежный спад в 2022 году оказался умеренным, со второго полугодия вернулась траектория роста, сообщил... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:11

2023-04-14T14:11

2023-04-14T14:11

экономика

россия

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Экономика РФ справилась с основными вызовами, неизбежный спад в 2022 году оказался умеренным, со второго полугодия вернулась траектория роста, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "С основными вызовами мы справились. Как я уже говорил во время отчета в Государственной думе, неизбежный спад оказался в прошлом году умеренным. Начиная со второго полугодия, нам удалось постепенно вернуть экономику на траекторию роста", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год". Мишустин отметил, что в итоге объем ВВП даже превысил уровень 2019 года. "Наши результаты признают и зарубежные эксперты. Например, Международный валютный фонд на днях вновь улучшил прогноз по России", - добавил глава правительства. Он поблагодарил Минфин и Минэкономразвития за их труд, отметив, что многие решения принимались буквально в режиме реального времени, это позволило нашей финансовой системе и экономике выстоять и продолжить развиваться, и в этом и большая заслуга министерств.

https://ria.ru/20230414/rubl-1865248307.html

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)