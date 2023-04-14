https://ria.ru/20230414/dollar-1865352036.html

Минэкономразвития прогнозирует курс доллара на уровне 77 рублей

Минэкономразвития прогнозирует курс доллара на уровне 77 рублей - РИА Новости, 14.04.2023

Минэкономразвития прогнозирует курс доллара на уровне 77 рублей

Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец 2023 года в 77 рублей, сообщил журналистам представитель министерства. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:09

2023-04-14T15:09

2023-04-14T15:09

россия

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец 2023 года в 77 рублей, сообщил журналистам представитель министерства. "На конец года мы ожидаем около 77 рублей за доллар", - сказал представитель министерства. Разработанные министерством сценарные условия предполагают среднее значение курса доллара в 2023 году на уровне 76,5 рубля, в 2024 году – 76,8 рубля, в 2025 и 2026 годах – на уровне 77,6 и 78,8 рубля за доллар соответственно. В сентябрьской версии прогноза динамика курса доллара выглядела так: 68,3 рубля за доллар в 2023 году, 70,9 рубля в 2024 году и 72,2 рубля в 2025 году.

https://ria.ru/20230413/kurs-1865108126.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)