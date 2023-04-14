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Минэкономразвития прогнозирует курс доллара на уровне 77 рублей - РИА Новости, 14.04.2023
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15:09 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/dollar-1865352036.html
Минэкономразвития прогнозирует курс доллара на уровне 77 рублей
Минэкономразвития прогнозирует курс доллара на уровне 77 рублей - РИА Новости, 14.04.2023
Минэкономразвития прогнозирует курс доллара на уровне 77 рублей
Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец 2023 года в 77 рублей, сообщил журналистам представитель министерства. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:09
2023-04-14T15:09
россия
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец 2023 года в 77 рублей, сообщил журналистам представитель министерства. "На конец года мы ожидаем около 77 рублей за доллар", - сказал представитель министерства. Разработанные министерством сценарные условия предполагают среднее значение курса доллара в 2023 году на уровне 76,5 рубля, в 2024 году – 76,8 рубля, в 2025 и 2026 годах – на уровне 77,6 и 78,8 рубля за доллар соответственно. В сентябрьской версии прогноза динамика курса доллара выглядела так: 68,3 рубля за доллар в 2023 году, 70,9 рубля в 2024 году и 72,2 рубля в 2025 году.
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россия, экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития прогнозирует курс доллара на уровне 77 рублей

Минэкономразвития прогнозирует курс доллара на конец 2023 года на уровне 77 рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗнак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве
Знак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Знак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец 2023 года в 77 рублей, сообщил журналистам представитель министерства.
"На конец года мы ожидаем около 77 рублей за доллар", - сказал представитель министерства.
Разработанные министерством сценарные условия предполагают среднее значение курса доллара в 2023 году на уровне 76,5 рубля, в 2024 году – 76,8 рубля, в 2025 и 2026 годах – на уровне 77,6 и 78,8 рубля за доллар соответственно.
В сентябрьской версии прогноза динамика курса доллара выглядела так: 68,3 рубля за доллар в 2023 году, 70,9 рубля в 2024 году и 72,2 рубля в 2025 году.
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РоссияЭкономикаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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