https://ria.ru/20230414/dnr-1865379648.html
В Киеве призвали жителей подконтрольных районов ДНР эвакуироваться
В Киеве призвали жителей подконтрольных районов ДНР эвакуироваться - РИА Новости, 14.04.2023
В Киеве призвали жителей подконтрольных районов ДНР эвакуироваться
Министерство реинтеграции Украины призвало жителей подконтрольных Киеву районов ДНР эвакуироваться, а уже уехавшим советуют воздержаться от возвращения,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:18
2023-04-14T16:18
2023-04-14T16:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818610141_291:458:2643:1781_1920x0_80_0_0_23a267b86b0ab851f767c0be720fddca.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министерство реинтеграции Украины призвало жителей подконтрольных Киеву районов ДНР эвакуироваться, а уже уехавшим советуют воздержаться от возвращения, говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. В сообщении указывается, что речь идет о "преждевременном возвращении домой", связанном с чрезвычайно сложной ситуацией с безопасностью из-за активных боевых действий, ведущихся в регионе. Ранее в апреле минреинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей из 21 населенного пункта на подконтрольной Киеву части ДНР, не приводя точного списка городов. В конце марта мэр подконтрольного Киеву населенного пункта Авдеевка Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации из города коммунальщиков, он также посоветовал жителей покинуть город. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских сил: освобождены населенные пункты, которые являются ключом к взятию города. Врио главы ДНР Денис Пушилин подтверждал, что "охват самой Авдеевки продолжается достаточно успешно".
https://ria.ru/20230405/deti-1863277835.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818610141_463:448:2427:1921_1920x0_80_0_0_3fe5535f4ff13758c4584d2693825a60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве призвали жителей подконтрольных районов ДНР эвакуироваться
Министерство реинтеграции Украины призвало жителей подконтрольных Киеву районов ДНР уехать