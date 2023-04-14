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В Киеве призвали жителей подконтрольных районов ДНР эвакуироваться - РИА Новости, 14.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:18 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/dnr-1865379648.html
В Киеве призвали жителей подконтрольных районов ДНР эвакуироваться
В Киеве призвали жителей подконтрольных районов ДНР эвакуироваться - РИА Новости, 14.04.2023
В Киеве призвали жителей подконтрольных районов ДНР эвакуироваться
Министерство реинтеграции Украины призвало жителей подконтрольных Киеву районов ДНР эвакуироваться, а уже уехавшим советуют воздержаться от возвращения,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:18
2023-04-14T16:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министерство реинтеграции Украины призвало жителей подконтрольных Киеву районов ДНР эвакуироваться, а уже уехавшим советуют воздержаться от возвращения, говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. В сообщении указывается, что речь идет о "преждевременном возвращении домой", связанном с чрезвычайно сложной ситуацией с безопасностью из-за активных боевых действий, ведущихся в регионе. Ранее в апреле минреинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей из 21 населенного пункта на подконтрольной Киеву части ДНР, не приводя точного списка городов. В конце марта мэр подконтрольного Киеву населенного пункта Авдеевка Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации из города коммунальщиков, он также посоветовал жителей покинуть город. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских сил: освобождены населенные пункты, которые являются ключом к взятию города. Врио главы ДНР Денис Пушилин подтверждал, что "охват самой Авдеевки продолжается достаточно успешно".
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донецкая народная республика, украина, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве призвали жителей подконтрольных районов ДНР эвакуироваться

Министерство реинтеграции Украины призвало жителей подконтрольных Киеву районов ДНР уехать

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкМестные жители на одной из улиц в Красном Лимане
Местные жители на одной из улиц в Красном Лимане - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Местные жители на одной из улиц в Красном Лимане. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министерство реинтеграции Украины призвало жителей подконтрольных Киеву районов ДНР эвакуироваться, а уже уехавшим советуют воздержаться от возвращения, говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
В сообщении указывается, что речь идет о "преждевременном возвращении домой", связанном с чрезвычайно сложной ситуацией с безопасностью из-за активных боевых действий, ведущихся в регионе. Ранее в апреле минреинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей из 21 населенного пункта на подконтрольной Киеву части ДНР, не приводя точного списка городов.
В конце марта мэр подконтрольного Киеву населенного пункта Авдеевка Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации из города коммунальщиков, он также посоветовал жителей покинуть город.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских сил: освобождены населенные пункты, которые являются ключом к взятию города. Врио главы ДНР Денис Пушилин подтверждал, что "охват самой Авдеевки продолжается достаточно успешно".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Небензя: Киев принудительно вывозит детей из Донбасса
5 апреля, 17:19
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаБезопасностьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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