https://ria.ru/20230414/dnr-1865379648.html

В Киеве призвали жителей подконтрольных районов ДНР эвакуироваться

В Киеве призвали жителей подконтрольных районов ДНР эвакуироваться - РИА Новости, 14.04.2023

В Киеве призвали жителей подконтрольных районов ДНР эвакуироваться

Министерство реинтеграции Украины призвало жителей подконтрольных Киеву районов ДНР эвакуироваться, а уже уехавшим советуют воздержаться от возвращения,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:18

2023-04-14T16:18

2023-04-14T16:18

специальная военная операция на украине

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украина

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россия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министерство реинтеграции Украины призвало жителей подконтрольных Киеву районов ДНР эвакуироваться, а уже уехавшим советуют воздержаться от возвращения, говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. В сообщении указывается, что речь идет о "преждевременном возвращении домой", связанном с чрезвычайно сложной ситуацией с безопасностью из-за активных боевых действий, ведущихся в регионе. Ранее в апреле минреинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей из 21 населенного пункта на подконтрольной Киеву части ДНР, не приводя точного списка городов. В конце марта мэр подконтрольного Киеву населенного пункта Авдеевка Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации из города коммунальщиков, он также посоветовал жителей покинуть город. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских сил: освобождены населенные пункты, которые являются ключом к взятию города. Врио главы ДНР Денис Пушилин подтверждал, что "охват самой Авдеевки продолжается достаточно успешно".

https://ria.ru/20230405/deti-1863277835.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, украина, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр