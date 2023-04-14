https://ria.ru/20230414/direktor-1865231217.html

На Урале отстранили директора школы после сообщения о насилии над детьми

На Урале отстранили директора школы после сообщения о насилии над детьми - РИА Новости, 14.04.2023

На Урале отстранили директора школы после сообщения о насилии над детьми

Директора спецшколы в Екатеринбурге отстранили от обязанностей после информации о насилии над воспитанниками в учреждении, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T09:48

2023-04-14T09:48

2023-04-14T09:52

происшествия

екатеринбург

игорь мороков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Директора спецшколы в Екатеринбурге отстранили от обязанностей после информации о насилии над воспитанниками в учреждении, сообщили РИА Новости в министерстве образования и молодежной политики региона. Ранее местные СМИ написали, что подросток сбежал из спецшколы № 124 в уральской столице якобы из-за того, что старшие воспитанники под руководством одного из преподавателей наказывают провинившихся учеников, в том числе путем физического и сексуального насилия. Детский омбудсмен в регионе Игорь Мороков заявил РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам ребенка подключился к проверке информации. "Министерство образования и молодежной политики оказывает всю необходимую помощь следствию. Директор отстранена от выполнения служебных обязанностей", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230329/direktor-1861488307.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, игорь мороков