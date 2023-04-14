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В МИД прокомментировали высылку 15 российских дипломатов из Норвегии - РИА Новости, 14.04.2023
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14:38 14.04.2023 (обновлено: 14:52 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/diplomaty-1865341743.html
В МИД прокомментировали высылку 15 российских дипломатов из Норвегии
В МИД прокомментировали высылку 15 российских дипломатов из Норвегии - РИА Новости, 14.04.2023
В МИД прокомментировали высылку 15 российских дипломатов из Норвегии
Норвегия решением выслать 15 сотрудников посольства России нанесла двусторонним контактам серьезный удар, Москва ответит на действия Осло, заявила в комментарии РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:38
2023-04-14T14:52
в мире
норвегия
россия
мария захарова
санкции в отношении россии
москва
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Норвегия решением выслать 15 сотрудников посольства России нанесла двусторонним контактам серьезный удар, Москва ответит на действия Осло, заявила в комментарии официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что решение об объявлении 15 сотрудников посольства персонами нон грата было принято с целью сократить "нежелательную разведывательную деятельность". МИД Норвегии также заявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб."Российско-норвежским контактам нанесен серьезный удар. Норвегия все больше подтверждает статус враждебного России государства. Эти действия не останутся без реакции с нашей стороны, реализуем жесткий ответ", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.Москва расценивает решение Норвегии по высылке как "умышленное нагнетание враждебности против России, отметила она."Никаких конкретных претензий российским дипломатам не предъявляется, вместо этого норвежскими СМИ в последние месяцы была развернута очередная фейковая кампания по якобы разоблачениям российской "шпионской деятельности", - добавила официальный представитель МИД РФ.Она отметила, что "медийные вбросы с подачи центральных властей и спецслужб и под воздействием извне являлись заранее спланированной акцией с целью обоснования дополнительного обострения отношений с Россией, которые и без того находятся в низшей точке".
https://ria.ru/20230405/norvegiya-1863233258.html
https://ria.ru/20230403/snaryady-1862614393.html
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в мире, норвегия, россия, мария захарова, санкции в отношении россии, москва
В мире, Норвегия, Россия, Мария Захарова, Санкции в отношении России, Москва
В МИД прокомментировали высылку 15 российских дипломатов из Норвегии

В МИД назвали объявление Норвегией российских дипломатов persona non grata враждебностью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Норвегия решением выслать 15 сотрудников посольства России нанесла двусторонним контактам серьезный удар, Москва ответит на действия Осло, заявила в комментарии официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что решение об объявлении 15 сотрудников посольства персонами нон грата было принято с целью сократить "нежелательную разведывательную деятельность". МИД Норвегии также заявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб.
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"Российско-норвежским контактам нанесен серьезный удар. Норвегия все больше подтверждает статус враждебного России государства. Эти действия не останутся без реакции с нашей стороны, реализуем жесткий ответ", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Москва расценивает решение Норвегии по высылке как "умышленное нагнетание враждебности против России, отметила она.
"Никаких конкретных претензий российским дипломатам не предъявляется, вместо этого норвежскими СМИ в последние месяцы была развернута очередная фейковая кампания по якобы разоблачениям российской "шпионской деятельности", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Она отметила, что "медийные вбросы с подачи центральных властей и спецслужб и под воздействием извне являлись заранее спланированной акцией с целью обоснования дополнительного обострения отношений с Россией, которые и без того находятся в низшей точке".
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