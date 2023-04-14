https://ria.ru/20230414/diplomaty-1865341743.html

В МИД прокомментировали высылку 15 российских дипломатов из Норвегии

В МИД прокомментировали высылку 15 российских дипломатов из Норвегии - РИА Новости, 14.04.2023

В МИД прокомментировали высылку 15 российских дипломатов из Норвегии

Норвегия решением выслать 15 сотрудников посольства России нанесла двусторонним контактам серьезный удар, Москва ответит на действия Осло, заявила в комментарии РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:38

2023-04-14T14:38

2023-04-14T14:52

в мире

норвегия

россия

мария захарова

санкции в отношении россии

москва

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Норвегия решением выслать 15 сотрудников посольства России нанесла двусторонним контактам серьезный удар, Москва ответит на действия Осло, заявила в комментарии официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что решение об объявлении 15 сотрудников посольства персонами нон грата было принято с целью сократить "нежелательную разведывательную деятельность". МИД Норвегии также заявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб."Российско-норвежским контактам нанесен серьезный удар. Норвегия все больше подтверждает статус враждебного России государства. Эти действия не останутся без реакции с нашей стороны, реализуем жесткий ответ", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.Москва расценивает решение Норвегии по высылке как "умышленное нагнетание враждебности против России, отметила она."Никаких конкретных претензий российским дипломатам не предъявляется, вместо этого норвежскими СМИ в последние месяцы была развернута очередная фейковая кампания по якобы разоблачениям российской "шпионской деятельности", - добавила официальный представитель МИД РФ.Она отметила, что "медийные вбросы с подачи центральных властей и спецслужб и под воздействием извне являлись заранее спланированной акцией с целью обоснования дополнительного обострения отношений с Россией, которые и без того находятся в низшей точке".

https://ria.ru/20230405/norvegiya-1863233258.html

https://ria.ru/20230403/snaryady-1862614393.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, норвегия, россия, мария захарова, санкции в отношении россии, москва