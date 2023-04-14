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Омбудсмен рассказала о воссоединении украинских детей с семьями

Омбудсмен рассказала о воссоединении украинских детей с семьями - РИА Новости, 14.04.2023

Омбудсмен рассказала о воссоединении украинских детей с семьями

Все дети граждан Украины, которые отдыхали на юге России, воссоединились с семьями, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T19:21

2023-04-14T19:21

2023-04-14T19:49

специальная военная операция на украине

украина

россия

краснодарский край

мария львова-белова

оон

общество

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Все дети граждан Украины, которые отдыхали на юге России, воссоединились с семьями, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Все дети граждан Украины, которые отдыхали в Краснодарском крае и задержались с возвращением, переданы родным", - написала Львова-Белова. По ее словам, сегодня за последним мальчиком из группы, отдыхавшей в Краснодарском крае, приехала бабушка. "В Крыму за последние 10 дней приехали за шестью детьми, остаются в республике еще восемь. Надеюсь, что скоро и они общими усилиями будут рядом с близкими. Таким образом, с октября 2022 года более 2,5 тысячи детей вернулись в родные семьи из лагерей отдыха, несмотря на возникшие сложности", - отметила детский омбудсмен. Ранее Россия организовала встречу в СБ ООН по теме "Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта". В ходе заседания Львова-Белова выступала несколько раз по видеосвязи. В моменты, когда она брала слово, ряд западных дипломатов, в том числе представители Британии, США, Албании, Мальты выходили из зала.

https://ria.ru/20230405/ombudsmen-1863347485.html

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украина, россия, краснодарский край, мария львова-белова, оон, общество